Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон встретилась с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другими высокопоставленными чиновниками на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщается в официальном твиттере Associated Press.

Ким Ё Чжон первая из членов ее семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953. Она приехала в составе делегации от Северной Кореи на открытие игр.

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Сообщается, что Ким Ё Чжон «широко улыбалась», когда ее приветствовали официальные лица Южной Кореи. Сестра Ким Чен Ына пожала президенту Южной Кореи руку на церемонии открытия.

Аналитики считают, что решение послать Ким Ё Чжон на Олимпийские игры продиктовано желанием КНДР добиться большей дипломатической открытости и, в конченом счете, наладить диалог с США.

Ранее в Пхёнчхане началась церемония открытия Олимпийских игр.