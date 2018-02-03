Сборная России по бенди вышла в финал чемпионата мира

Сборная России разгромила команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 8:2, сообщает ТАСС.

В составе россиян дублем отметился Алмаз Миргазов, по одной шайбе на счету Сергея Ломанова, Максима Ишкельдина, Евгения Дергаева, Андрея Прокопьева, Вадима Чернова и Артема Бондаренко.

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В другом полуфинале встретятся команды Швеции и Казахстана.

Соревнования проходят в Хабаровске на стадионе «Арена Ерофей».

«Газета.Ru» провела текстовую-трансляцию матча.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Полуфинал

Россия — Финляндия — 8:2