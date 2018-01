Стали известны составы команд на Матч всех звезд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и форвард «Кливленд Кавальерз» Леброн Джейм выбрали игроков в свои команды на Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается в твиттере лиги.

В состав команды Джеймса вошел партнер Карри по клубу Кэвин Дюрант.

«Команда Стивена»: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джимми Батлер («Миннесота Тимбервулвз»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторз»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Эл Хорфорд («Бостон Селтикс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»);

«Команда Леброна»: Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Сперс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Энтони Дэвис («Нью- Орлеан Пеликанс»), Демаркус Казинс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»).

Матч всех звезд НБА пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе.

As drafted by #NBAAllStar team captains #LeBronJames and #StephenCurry....



The 2018 @NBAAllStar Rosters! pic.twitter.com/TbZtvitP4f