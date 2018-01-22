Грузия может стать страной хозяйкой зимних Олимпийских игр

Правительство Грузии заинтересовано в проведении в стране зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Общественного телевидения Грузии находящийся сейчас в Швейцарии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили предоставит президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху информацию о заинтересованности в проведении в Грузии зимних Олимпийских игр, ознакомит президента МОК с потенциалом страны с точки зрения спортивной инфраструктуры.

Встреча Квирикашвили и Баха пройдет в Лозанне 22 января.