Отстраненные российские конькобежцы верят в положительное решение суда
Российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх, поделились ожиданиями от слушаний по их апелляциям в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает ТАСС.
«Как дела? Отлично, все нормально. Мы всех победим», — заявил Румянцев.
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Фаткулина рассказала, почему она изменила свое решение и прилетела на слушания.
«Сейчас я уже верю, все хорошо», — сообщила конькобежка.
22 января в Женеве начались слушания по делам отстраненных российских спортсменов, которые продлятся до 27 января. CAS объявит по ним решения в период с 29 января по 2 февраля.
Ранее сообщалось, что победа в суде не обеспечит отстраненным россиянам участия в Играх-2018.