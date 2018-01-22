Отстраненные российские конькобежцы верят в положительное решение суда

Российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх, поделились ожиданиями от слушаний по их апелляциям в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает ТАСС.

«Как дела? Отлично, все нормально. Мы всех победим», — заявил Румянцев.

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Фаткулина рассказала, почему она изменила свое решение и прилетела на слушания.

«Сейчас я уже верю, все хорошо», — сообщила конькобежка.

22 января в Женеве начались слушания по делам отстраненных российских спортсменов, которые продлятся до 27 января. CAS объявит по ним решения в период с 29 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что победа в суде не обеспечит отстраненным россиянам участия в Играх-2018.