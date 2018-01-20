Шарапова подвела итоги встречи третьего круга Australian Open против Кербер

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала результат встречи третьего круга Australian Open против немки Анжелики Кербер, сообщает ТАСС.

«Анжелика играла очень хорошо, была более агрессивным игроком и гораздо чаще рисковала, чем я. В первом сете я плохо принимала и своими ошибками дала ей уверенность. У меня была одна небольшая возможность во втором сете, но я ошиблась и не воспользовалась этим шансом. Кербер сейчас очень уверена в себе, все складывалось в ее пользу», — сказала Шарапова.

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«Думаю, что есть много вещей, над улучшением которых мне нужно работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное — я здорова и вернусь к тренировкам, мне не придется начинать с нуля», — добавила теннисистка.

Встреча третьего круга между Шараповой и Кербер завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу немецкой теннисистки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.