Фанаты «Локомотива» гарантируют безопасность болельщикам «Ниццы»

Представитель фан-движения московского «Локомотива» ответил на заявление болельщиков «Ниццы» о том, что французским женщинам и детям небезопасно ехать в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, к России на данный момент привлечено большое внимание из-за чемпионата мира 2018 года. В связи с этим фанатам российских клубов необходимо быть наиболее сдержанными.

«В России сейчас очень спокойная ситуация. Перед чемпионатом мира весь так называемый околофутбол сошел на нет. Это самое спокойное время, когда болельщикам из других стран стоит приезжать в Россию. Если хоть волосок с иностранных болельщиков упадет, то проблемы будут у всех», — приводит его слова «Чемпионат.com».

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Болельщик «Локомотива» также подчеркнул, что фанаты никогда не нападают на женщин и детей.

«Есть негласное правило, которое соблюдают болельщики во всем мире. Женщин и детей никто не трогает. Так было, есть и будет. Никогда женщины и дети не страдали от фанатов. Возможно, просто чрезмерно эмоциональные болельщики «Ниццы», которые присутствовали при событиях в Марселе, сейчас перепугались. Но это заблуждение, что болельщикам «Ниццы» что-то угрожает в России. Пусть все приезжают — никаких проблем не будет», — отметил он.

Фанат также вспомнил события в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года. Тогда в городе перед матчем Англия — Россия произошли беспорядки между болельщиками, в ходе которых завязалась массовая драка.

«Если возвращаться к событиям на Евро-2016 в Марселе, то конфликт был не между русскими и французами, а между русскими и англичанами. Французы вообще не участвовали в тех событиях. Локально это произошло во Франции, но французов никто не трогал», — заявил представитель фан-движения «Локомотива».

Первый матч между «Ниццей» и «Локомотивом» в 1/16 финала Лиги Европы состоится во Франции 15 февраля. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что болельщикам французской команды ничего не угрожает.