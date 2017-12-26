СКР подал апелляцию в CAS на недопуск к ОИ-2018 российских конькобежцев

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Александр Кравцов рассказал, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к участию в Олимпийских играх конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Слова Кравцова передает ТАСС.

«Мы подали апелляцию», — сказал Кравцов.

Реклама

МОК постановил, что не будет рассматривать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде-2018 российских спортсменов, которые ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил. Юсков и Кулижников попадают под эти критерии, поскольку оба отбывали дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что Кулижников выиграл чемпионат России на дистанции 500 метров.