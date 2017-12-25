Исполком ИБСФ обжалует в CAS решение своей комиссии допустить Зубкова и Третьякова

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт независимой комиссии ИБСФ, которая постановила допустить до соревнований главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Иск уже отправлен в CAS. Какая-то ясность по срокам его рассмотрения будет в начале следующей недели», — сказал собеседник агентства.

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Независимая комиссия организации решила не накладывать санкции на россиян после рассмотрения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего Зубкова и Третьякова от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) не согласен с решением независимой комиссии.