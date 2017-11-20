Вратарь «Спартака» о матче с «Марибором»: с «Севильей» и «Ливерпулем» было легче

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора». Слова Реброва приводит официальный сайт клуба.

«Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов. Но потом успокоились. Сомневаюсь, что «Марибор» в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках.

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Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С «Ливерпулем» и «Севильей» было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.

Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И «Ливерпулю» не уступили дома, «Севилью» крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо.

Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с «Ливерпулем». Да, на «Энфилде» будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться», — сказал Ребров.

Матч «Спартак» — «Марибор» пройдет в Москве на «Открытие Арене». Встреча состоится в 20:00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.