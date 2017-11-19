Проигравший 13 матчей из 13 итальянский клуб обновил 87-летний антирекорд
Итальянский футбольный клуб «Беневенто» установил антирекорд по количеству поражений на старте сезоне среди топ-чемпионатов, сообщает RT.
В матче 13 тура «Беневенто» уступил «Сассуоло» (1:2) и это поражение стало 13 в сезоне.
Предыдущий антирекорд был установлен английским «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1930/31. Тогда клуб проиграл в первых 12-ти матчах чемпионата страны.
Ранее стало известно, что «Зенит» повторил антирекорд команды по безголевой серии.