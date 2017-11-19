«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию», проигрывая по ходу встречи 24 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 124:116 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри.

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По ходу встречи «Голден Стэйт» проигрывал «Филадельфии» 24 очка.

НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Сиксерс» (США, Филадельфия) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 116:124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)