Южноафриканский боксер Тете одержал самую быструю победу в титульном бою

Южноафриканец Золани Тете установил мировой рекорд по скоротечности титульного боксерского поединка, сообщает RT.

В бою за звание чемпиона мира в весовой категории до 53,52 кг по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Тете нокаутировал своего соотечественника Сибонисо Гонью за 11 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Джеральду Маклеллану, который нокаутировал своего соперника за 20 секунд в поединке за титул чемпиона мира в весовой категории до 72,57 кг в 1993 году.