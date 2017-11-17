Воры вынесли из дома Винус Уильямс имущество на сумму $400 тыс.

Злоумышленники пробрались в дом американской теннисистки Винус Уильямс и вынесли имущество общей стоимостью порядка $400 тыс. во время участия спортсменки в турнире US Open. Об этом сообщает WPEC-TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что кража была совершена не раньше 1 сентября и не позже 5-го, когда было подано заявление о случившемся. На данный момент полицейские не идентифицировали личности преступников. Что именно было украдено у спортсменки, не уточняется.