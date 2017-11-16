Колобков: решение об участии России в Играх-2018 примет МОК

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал высказывание немецкого журналиста Хайо Зеппельта о том, что сборная России может не поехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за отказа Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова Колобкова приводит RT.

«Это его личное мнение, которое меня не очень интересует. Сегодняшнее решение WADA никак не скажется на участии или неучастии сборной России на Олимпиаде. Это решение находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

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Восстановление РУСАДА важно для российского спорта. Мы к этому стремились последние годы, выполняли все условия дорожной карты, реформировали РУСАДА, приняли решение о том, что антидопинговая лаборатория теперь находится в компетенции МГУ, полностью поменяли состав организации, увеличили финансирование — то есть мы сделали всё, что от нас требовало WADA.

Мы рассчитывали, что сегодня будет принято решение о соответствии РУСАДА кодексу WADA», — сказал Колобков.

Ранее стало известно, что WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу.