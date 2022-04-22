22 апреля 2022, 19:30 Спорт Вырваться вперед в финальной серии: ЦСКА принимает «Металлург». LIVE Кубок Гагарина. Финал. 3-й матч. ЦСКА — «Металлург». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Александр Овчаров/РИА «Новости»

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает на своем льду магнитогорский «Металлург». Предыдущие две игры прошли в Магнитогорске, и команды по очереди одержали победу. Таким образом, счет в серии сейчас 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч Матч не начался 22 апреля 19:30 ЦСКА Москва 0:0 Металлург Мг Магнитогорск Стадион «ЦСКА-Арена», Москва Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период