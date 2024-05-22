Очень неплохо пробил Гранит Джака издали — мяч прошел немного мимо дальней штанги.
Две минуты добавлены к первому тайму.
Поддавливает «Байер», но без особых шансов.
Адли пытается сделать прострел, но прямо в руки Муссо.
Атака «Аталанты» закончилась ударом Де Кетеларе с линии штрафной без помех — поймал Коварж.
Фримпонг очень старается, но классно против него действует Колашинац.
А еще сэмоционировавший Флориан Вирц тоже получил желтую карточку.
Ох! Очень грубый подкат Джанлуки Скамакки в центре поля — желтая карточка.
Ого! «Байер» комбинацией на третьего вскрыл оборону «Аталанты». Гримальдо выскочил один на один, но, пытаясь перекинуть голкипера, попал прямо ему в руки.
В эти минуты равная игра идет, а мяч большей частью в центре поля. Но моментов-то «Байер» не создает.
Очень тяжело «Байеру», особенно на своем левом фланге обороны, где Де Кетеларе и компания просто «возят» Инкапье.
Игра будет продолжена. Пенальти нет, еще и от Адли мяч ушел!
Фримпонг прострелил с правого фланга, а в штрафной Колашинац выбил мяч, но, похоже, вместе с ногой Адли...
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Адемола Лукман — 0:2! Выбил голкипер «Байера» мяч в центральный круг на своих, но дальше полевые игроки леверкузенцев мяч потеряли, а вот итальянцы в один пас доставили его Лукману, который классно сместился чуть в центр, обыграв защитника, и с правой отправил в дальний угол прямо под штангу!
Ничего интересного «Байер» со стандарта не придумал даже после розыгрыша.
За фол на своей половине поля Берат Джимсити получил первую в матче желтую карточку.
И снова «Аталанта» доводит быструю атаку до удара, пусть и неточного.
Вот что-то от «Байера». У Гримальдо, правда, не вышел удар в касание, но в итоге Станишич пробил, пусть и неудачно — слабо и в руки Муссо через рикошеты.
Де Кетеларе перехватил поперечный пас на Инкапье и мог прорваться на скорости по флангу, однако случился фол. Ковач пока предупредил Инкапье устно. Повезло футболисту «Байера».
Постепенно мяч к немецким футболистам перешел, но нет атак реальных.
«Байер» приходит в себя и пытается взять игру под контроль, но пока совсем не выходит.
ГООООООООООООООООООООЛ! Адемола Лукман — 1:0! А из обороны «Байер» так и не вышел. Итальянцы подобрали мяч справа от штрафной, Копмейнерс выбрался из-под давления, отдал Дзаппакосте, который продвинулся и прострелил, а набежавший Лукман пробил в свободный пустой угол!
Угловой заработали итальянцы. Лукман его подал, но до удара дело не дошло.
«Аталанта» высоко прессингует и не без успеха. Немало уже перехватов на чужой половине поля сделала.
Руджери с левого фланга в быстрой атаке подал в штрафную на линию вратарской. Скамакка опередил Тапсобу и пробил головой, но прямо в защитника. В итоге мяч отскочил обратно в Скамакку и ушел на от ворот.
А теперь фол Инкапье привел к штрафному «Аталанты» с правого фланга. Прострел был неприятный, но до удара не дошло.
Вирц подал с правого фланга из глубины со штрафного, но очень неудачно.
«Байер» сразу взял мяч под контроль. «Аталанта» попробовала убежать в быструю контратаку. Де Кетеларе обыгрался со Скамаккой и рвался к штрафной, но ничего не добился.
Попытка проникающей передачи на половину поля «Аталанты», но слишком оптимистично. Да и оборона итальянцев была внимательна.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.
А вот стартовый состав немецкого леверкузенского «Байера» от Хаби Алонсо:
Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Андрих, Джака, Вирц, Хофман, Шик.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини:
Муссо, Джимсити, Хин, Скальвини, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка.
Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче Лиги Европы в ирландском Дублине встречаются итальянская «Аталанта» из Бергамо и немецкий «Байер» из Леверкузена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.