Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Миранчук против непобедимых: «Аталанта» и «Байер» играют в финале Лиги Европы. LIVE

Лига Европы. Финал. «Аталанта» (Италия) — «Байер» (Германия). ОНЛАЙН

close
100%
Daniele Mascolo/Reuters
В финальном матче Лиги Европы в ирландском Дублине итальянская «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, сражается с немецким «Байером» из Леверкузена, который не проиграл в этом сезоне ни одного матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Финал
1-й тайм
22 мая 22:00
Аталанта
Бергамо, Италия
12' Лукман
26' Лукман
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
Стадион «Авива», Дублин, Ирландия
1-й тайм

12' Лукман

22' Джимсити 26' Лукман

35' Скамакка

35' Вирц

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Очень неплохо пробил Гранит Джака издали — мяч прошел немного мимо дальней штанги.

'45+1

Две минуты добавлены к первому тайму.

'45

Поддавливает «Байер», но без особых шансов.

'44

Адли пытается сделать прострел, но прямо в руки Муссо.

'42

Атака «Аталанты» закончилась ударом Де Кетеларе с линии штрафной без помех — поймал Коварж.

'39

Фримпонг очень старается, но классно против него действует Колашинац.

'37

А еще сэмоционировавший Флориан Вирц тоже получил желтую карточку.

'36

Ох! Очень грубый подкат Джанлуки Скамакки в центре поля — желтая карточка.

'35

Ого! «Байер» комбинацией на третьего вскрыл оборону «Аталанты». Гримальдо выскочил один на один, но, пытаясь перекинуть голкипера, попал прямо ему в руки.

'34

В эти минуты равная игра идет, а мяч большей частью в центре поля. Но моментов-то «Байер» не создает.

'31

Очень тяжело «Байеру», особенно на своем левом фланге обороны, где Де Кетеларе и компания просто «возят» Инкапье.

'29

Игра будет продолжена. Пенальти нет, еще и от Адли мяч ушел!

'28

Фримпонг прострелил с правого фланга, а в штрафной Колашинац выбил мяч, но, похоже, вместе с ногой Адли...

'26

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Адемола Лукман — 0:2! Выбил голкипер «Байера» мяч в центральный круг на своих, но дальше полевые игроки леверкузенцев мяч потеряли, а вот итальянцы в один пас доставили его Лукману, который классно сместился чуть в центр, обыграв защитника, и с правой отправил в дальний угол прямо под штангу!

'24

Ничего интересного «Байер» со стандарта не придумал даже после розыгрыша.

'23

За фол на своей половине поля Берат Джимсити получил первую в матче желтую карточку.

'21

И снова «Аталанта» доводит быструю атаку до удара, пусть и неточного.

'19

Вот что-то от «Байера». У Гримальдо, правда, не вышел удар в касание, но в итоге Станишич пробил, пусть и неудачно — слабо и в руки Муссо через рикошеты.

'18

Де Кетеларе перехватил поперечный пас на Инкапье и мог прорваться на скорости по флангу, однако случился фол. Ковач пока предупредил Инкапье устно. Повезло футболисту «Байера».

'17

Постепенно мяч к немецким футболистам перешел, но нет атак реальных.

'15

«Байер» приходит в себя и пытается взять игру под контроль, но пока совсем не выходит.

'12

ГООООООООООООООООООООЛ! Адемола Лукман — 1:0! А из обороны «Байер» так и не вышел. Итальянцы подобрали мяч справа от штрафной, Копмейнерс выбрался из-под давления, отдал Дзаппакосте, который продвинулся и прострелил, а набежавший Лукман пробил в свободный пустой угол!

'12

Угловой заработали итальянцы. Лукман его подал, но до удара дело не дошло.

'11

«Аталанта» высоко прессингует и не без успеха. Немало уже перехватов на чужой половине поля сделала.

'9

Руджери с левого фланга в быстрой атаке подал в штрафную на линию вратарской. Скамакка опередил Тапсобу и пробил головой, но прямо в защитника. В итоге мяч отскочил обратно в Скамакку и ушел на от ворот.

'7

А теперь фол Инкапье привел к штрафному «Аталанты» с правого фланга. Прострел был неприятный, но до удара не дошло.

'5

Вирц подал с правого фланга из глубины со штрафного, но очень неудачно.

'4

«Байер» сразу взял мяч под контроль. «Аталанта» попробовала убежать в быструю контратаку. Де Кетеларе обыгрался со Скамаккой и рвался к штрафной, но ничего не добился.

'2

Попытка проникающей передачи на половину поля «Аталанты», но слишком оптимистично. Да и оборона итальянцев была внимательна.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

21:55

А вот стартовый состав немецкого леверкузенского «Байера» от Хаби Алонсо:

Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Андрих, Джака, Вирц, Хофман, Шик.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини:

Муссо, Джимсити, Хин, Скальвини, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка.

Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче Лиги Европы в ирландском Дублине встречаются итальянская «Аталанта» из Бергамо и немецкий «Байер» из Леверкузена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Готовили войну против нас»: Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану
Пашинян: две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны в Карабахе в 2020 году
Военная операция на Украине, день 819-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 819-й день
Зеленский решил сократить «формулу мира»
Полиция нагрянула в здание в центре столицы
Стало известно, сколько денег потеряли россияне из-за мошенников
Ольга Серябкину раскритиковали за танцы в лифчике: «Не по возрасту»
В Краснодарском крае пенсионерка ударила мужа ножом в сердце за то, что он ее разбудил
Новости и материалы
Оздоев рассказал, планирует ли он еще сыграть за сборную России
Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова
Врач перечислила основные признаки рака толстой кишки
Американская компания сняла фильм о российской супермодели Ирине Шейк
ВСУ несколько раз за день атаковали Курскую область
Футболист ПАОКа отреагировал на уход Джикии из «Спартака»
Ксения Бородина с новым имиджем снялась в корсете
Нюша в топе из кристаллов вышла на публику после новости о разводе
На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часове Яре
В Госдепе отреагировали на решение Киева наносить удары по России
Москвич надругался над ранее знакомой 11-летней девочкой
Анастасия Волочкова с «мальдивским загаром» пришла на премию в облегающем платье
Хакеры могли видеть местоположение миллиардов iPhone из-за Apple и Starlink
В Белом доме заявили о проблемах экономики Китая
На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации
Булыкин назвал предложение от «ПСЖ» шансом жизни для Сафонова
Советник главы Крыма прокомментировал массовую драку в Симферополе
Во Франции не знают о том, что «ПСЖ» интересуется Сафоновым
Все новости
«У нас красивый вид, смотрим на ракеты». Севастопольцы рассказали о жизни под обстрелами
Жители Севастополя рассказали, что привыкли к звукам сирены
Сунак объявил о досрочных выборах в Великобритании
Встал на 3 минуты позже команды «подъем». Экс-депутата Илью Яшина поместили в ШИЗО
Иноагента и экс-депутата Илью Яшина отправили в ШИЗО из-за нарушения распорядка
В Финляндии на границе с РФ установили будки для контроля за «направляемой миграцией»
Заблокировать «недружелюбных»: Карякин пожаловался в РКН на украинские песни
Шахматист Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать украинские песни
«Желание развязать мировую войну»: почему Зеленский жалуется на Запад
Депутат Чепа: требования Зеленского к Западу приведут к огромной катастрофе
«Вечная любовь» Шарля Азнавура: 100 лет со дня рождения музыканта
Страховщики хотят ремонтировать автомобили россиян деталями с автопомоек. В чем их гешефт
Юрист Радько: страховщики урежут выплаты в ОСАГО благодаря деталям с автопомоек
«Украинцы выполнят долг граждан России»: кем был Петлюра и почему его чтут на Украине
Власти Украины создают культ «атамана погромщиков» Симона Петлюры
«Элементарно, Ватсон». Тест по книгам о Шерлоке Холмсе
Писатель Артур Конан Дойл родился 165 лет назад
Дачников предложили штрафовать, если они не освоят участки за три года
Садоводов в России хотят обязать осваивать земельные участки в течение трех лет
ЕС не отдаст России доходы от активов после отмены санкций. В Москве готовят ответ
Песков: Россия оценит последствия изъятия замороженных активов в ЕС и даст ответ
Правила оплаты больничного в 2024 году: как рассчитать сумму выплат
Как оплачивается больничный: принципы расчета и изменения в 2024 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами