Реал Мадрид

Перерыв! Не открыт счет на «Сантьяго Бернабеу», 0:0!
К основному времени первого тайма добавлена всего одна минута.
Мазрауи неплохо пробил по центру ворот из-за пределов штрафной, Лунин на месте.
Винисиус потрясающе навесил во вратарскую, буквально чуть-чуть Родриго не хватило для того, чтобы дотянуться до мяча и открыть счет!
Мусиала немного спешит с тем, чтобы расстаться с мячом, и отдает передачу не туда. Хорошо открывался Зане.
Прорыв Кейна в штрафную остановил Рюдигер. Не привыкать Антонио этим заниматься.
Подачу Карвахаля в штрафную «Баварии» снял Дайер.
Альфонсо Дэвис вышел вместо Гнабри.
Серж Гнабри оказался на газоне, держась за заднюю поверхность бедра. Возможно, увидим мы замену сейчас.
По владению мячом впереди «Реал» — 57% на 43%.
Половина первого тайма позади, пока преимущество, скорее, на стороне «сливочных».
Гнабри классно разбежался по левому флангу и сместился в центр, однако воткнулся в Тчуамени и мяч потерял.
Лаймер врезался в Менди, после чего стал что-то доказывать и сопернику, и судье.
Нойер впервые далековато вышел из ворот, стянув на себя оппонента, и легко выдал пас партнеру. Эффектно!
Вау, два мяча оказались одновременно на поле, чем почти успел воспользоваться «Реал»! Винисиус пробил в штангу, оказавшись один в штрафной, после чего первым на подбор успел Родриго, но его удар поймал Нойер.
Лаймер сфолил против Винисиуса, свисток в пользу «Реала».
Спокойно мадридцы контролируют мяч на своей половине поля, продолжая искать возможность для разрыва оборонительных построений «Баварии».
Теперь Гнабри опасно простреливал вдоль ворот Лунина, но Кейн до мяча не добрался.
Беллингем упал в баварской штрафной и жалобно посмотрел на главного арбитра игры, который не купился на этот фокус и попросил британца подняться.
Опаснейший прострел Карвахаль выполнил, сразу четверо игроков в белых майках потенциально могли замыкать этот пас, но ближе всех был Родриго. Однако, и ему длины ног не хватило.
Cтартовые минуты первого тайма остались за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Бавария»: Нойер, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Гнабри, Кейн, Киммих, Павлович, Зане.
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Фернандес, Беллингем, Винисиус, Родриго, Тчуамени, Вальверде, Кроос.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» гостит на «Сантьяго Бернабеу» у мадридского «Реала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.