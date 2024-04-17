Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Спорт

Продолжение праздника: «Ман Сити» принимает «Реал» в ответном четвертьфинале ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

close
100%
Molly Darlington/Reuters
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» принимает на своем поле мадридский «Реал» из Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
17 апреля 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». Первая встреча завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Защищать больше некого»: что думают в РФ об уходе миротворцев из Карабаха
Депутат Соболев связал с отказом Армении от Карабаха вывод миротворцев РФ
Военная операция на Украине, день 784-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 784-й день
«Поддерживал Гитлера и Муссолини». Студенты и депутаты требуют переименовать центр Ильина в РГГУ
Депутат Исаков призвал Генпрокуратуру проверить центр имени Ильина в РГГУ
США обвинили Китай в наркотической эпидемии в Соединенных Штатах
В Армении взорвали бывшее здание минобороны
Даня Милохин рассказал о ревнивом парне Евгении Медведевой
Мужчина попытался ограбить магазин на заправке с помощью живой змеи
Новости и материалы
Умер советский актер Виктор Степанов
Нападающий «Динамо» Смолов заявил, что он всегда играет плохо
На Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации
Социолога Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию
Южноамериканская страна пожаловалась на давление со стороны МОК из-за Игр БРИКС в России
В Пентагоне оценили информацию о том, что Украина просила США воевать на ее стороне
Создан леденец для проверки на рак полости рта
Названа польза колоноскопии во сне
В США захотели, чтобы Украина вернула экономическую помощь
Ученые назвали простой способ улучшить память
Законопроект США о помощи Украине предусматривает выделение почти $61 млрд
Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови
Сочинские пенсионеры напали на подростков из-за брошенной бутылки
Украина впервые станет участницей киберучений НАТО Locked Shields
В Якутии бывший полицейский отправил начальника в кому
Неизлечимо больная Селин Дион выпустит фильм о борьбе с недугом
Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить города России
В Госдуме просят проверить центр сторонника фашизма Ильина при РГГУ
Все новости
Взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Великобритании
В Киеве назвали дату исчезновения русского языка из эфиров украинских телеканалов
Задержанным в Дагестане чиновником оказался глава МЧС Чечни
В штаб-квартире «Альтернативы для Германии» проходит обыск
«12 ракет ATACMS»: ВСУ ударили по военному аэродрому в Крыму
ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, начался пожар
Балабанов, братья Люмьер и созданный с помощью ИИ хоррор: что покажут на кинофестивале в Москве
Что смотреть на Московском международном кинофестивале в 2024 году: 10 фильмов и сериалов
Король мемов и экранных смертей: Шону Бину – 65
Навоз в хлебе, клоака вместо больницы: что вызвало бунт, приведший к Ленскому расстрелу
Ленский расстрел рабочих произошел 112 лет назад
Генеральная уборка: как в стране ликвидируют свалки
За 5 лет по нацпроекту «Экология» в России ликвидировали 128 свалок
Тест-драйв Jetour T2: подходит ли китайский «Лэнд Ровер» для России
Как ведет себя на российских дорогах кроссовер Jetour T2
Как подать на развод и расторгнуть брак через суд или ЗАГС
Развод через суд или в ЗАГСе: список документов, раздел имущества, алименты, место проживания детей
Российские миротворцы уходят из Карабаха. В Госдуме объяснили почему
Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха
Заперты в аэропорту, помощи никакой: 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за рекордных ливней
АТОР: около 2,5 тыс. россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за рекордных ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами