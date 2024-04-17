В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» принимает на своем поле мадридский «Реал» из Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
17 апреля 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». Первая встреча завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.