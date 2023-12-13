13 декабря 2023, 23:00 Спорт Решается судьба украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов. LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Порту» — «Шахтер». ОНЛАЙН Александр Седов

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«Порту» принимает на своем поле украинский «Шахтер» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. У обеих команд по девять очков. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, а проигравший отправится в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур Матч не начался 13 декабря 23:00 Порту Порту, Португалия 0 : 0 Шахтёр Стадион «Драгау», Порту, Португалия