«Порту» принимает на своем поле украинский «Шахтер» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. У обеих команд по девять очков. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, а проигравший отправится в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Матч не начался
13 декабря 23:00
Порту
Порту, Португалия
0 : 0
Шахтёр
Стадион «Драгау», Порту, Португалия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:46
Положение в группе H на данный момент:
1. «Барселона» — 12 очков
2. «Порту» — 9 очков
3. «Шахтер» — 9 очков
4. «Антверпен» — 0 очков
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Порту» принимает «Шахтер» в рамках Лиги чемпионов. Начало матча — в 23.00 мск.