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Спорт

Решается судьба украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Порту» — «Шахтер». ОНЛАЙН

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LigadeCampeones/Twitter
«Порту» принимает на своем поле украинский «Шахтер» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. У обеих команд по девять очков. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, а проигравший отправится в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Матч не начался
13 декабря 23:00
Порту
Порту, Португалия
0 : 0
Шахтёр
Стадион «Драгау», Порту, Португалия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:46

Положение в группе H на данный момент:

1. «Барселона» — 12 очков

2. «Порту» — 9 очков

3. «Шахтер» — 9 очков

4. «Антверпен» — 0 очков

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Порту» принимает «Шахтер» в рамках Лиги чемпионов. Начало матча — в 23.00 мск.

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