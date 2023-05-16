Калабрия грубовато сыграл против Димарко, вновь обходится рефери без карточки.
Не получается у Мхитаряна подстроиться под удар, чуть выше мяч уходит.
Тонали сносит убегавшего Лаутаро с ног, обходится без желтой карточки в этом эпизоде игрок «Милана».
Димарко устремился к воротам «Милана» вдоль бровки, однако упустил мяч за боковую при обработке мяча.
Эрнандес открылся на правом фланге и выполнил подачу, защита «Интера» вынесла мяч из штрафной.
Томори подталкивает в спину Лаутаро, снова пауза возникает.
А вот теперь ответочка от «Интера»! Барелла оказался в аналогичной ситуации, нанося удар в упор — здесь Меньян показывает себя во всей красе!
Тео Эрнандес продавил Бареллу прямой ногой, судья решил свисток не давать и позволил «Милану» завершить свою атаку. Диас вышел на ударную позицию и имел реальный шанс отличиться, но Онана потащил мяч из нижнего угла.
Жиру скидывал головой мяч во вратарскую в район Тонали, Дармиан выбил мяч на угловой.
Леау валит Думфриса на газон, очередное нарушение правил фиксирует арбитр.
Тео Эрнандес плотно пробил с дальней дистанции, мяч нырял за шиворот Онане, но в итоге пролетел мимо створа.
Димарко перед ударом Джеко сфолил, судья дает свисток.
Cтартовые минуты игры остаются за «Интером».
Игра началась! Поехали!
«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас, Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас, Жиру.
«Интер»: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Интер» и «Милан».