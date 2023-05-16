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Спорт

Удержать преимущество в два мяча: «Интер» играет с «Миланом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 2-я игра. «Интер» — «Милан». ОНЛАЙН

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CLaudia Greco/Reuters
В ответном полуфинале Лиги чемпионов встречаются «Интер» и «Милан». После первой игры команда Симоне Индзаги имеет перевес по счету в два гола. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
16 мая 22:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

Калабрия грубовато сыграл против Димарко, вновь обходится рефери без карточки.

'24

Не получается у Мхитаряна подстроиться под удар, чуть выше мяч уходит.

'22

Тонали сносит убегавшего Лаутаро с ног, обходится без желтой карточки в этом эпизоде игрок «Милана».

'20

Димарко устремился к воротам «Милана» вдоль бровки, однако упустил мяч за боковую при обработке мяча.

'18

Эрнандес открылся на правом фланге и выполнил подачу, защита «Интера» вынесла мяч из штрафной.

'15

Томори подталкивает в спину Лаутаро, снова пауза возникает.

'13

А вот теперь ответочка от «Интера»! Барелла оказался в аналогичной ситуации, нанося удар в упор — здесь Меньян показывает себя во всей красе!

'11

Тео Эрнандес продавил Бареллу прямой ногой, судья решил свисток не давать и позволил «Милану» завершить свою атаку. Диас вышел на ударную позицию и имел реальный шанс отличиться, но Онана потащил мяч из нижнего угла.

'10

Жиру скидывал головой мяч во вратарскую в район Тонали, Дармиан выбил мяч на угловой.

'7

Леау валит Думфриса на газон, очередное нарушение правил фиксирует арбитр.

'5

Тео Эрнандес плотно пробил с дальней дистанции, мяч нырял за шиворот Онане, но в итоге пролетел мимо створа.

'3

Димарко перед ударом Джеко сфолил, судья дает свисток.

'2

Cтартовые минуты игры остаются за «Интером».

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас, Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас, Жиру.

21:50

«Интер»: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.

21:45

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

21:40

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Интер» и «Милан».

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