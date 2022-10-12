'15

Кварацхелия! Организовал опаснейшую атаку, в которой в штрафной его в последний момент остановил Блинд, но последовал заблокированный удар с подбора из-за штрафной, после чего мяч взмыл в воздух и опустился на ногу Лосано в восьми метрах от ворот. Мексиканец с лета заходил на дубль, но пробил чуточку выше дальней девятки.