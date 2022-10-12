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Неудержимый Кварацхелия: «Наполи» снова издевается над «Аяксом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур. «Наполи» — «Аякс». ОНЛАЙН

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Piroschka van de Wouw/Reuters
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и итальянским «Наполи».
Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
1-й тайм
12 октября 19:45
Наполи
Неаполь, Италия
4' Лосано
16' Распадори
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
1-й тайм

4' Лосано

16' Распадори

27' Тейлор

33' Санчес

2-й тайм
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'42

Лосано мог попробовать пробить с острого угла из штрафной, но решил сделать прострел — он не нашел адресата.

'40

«Аякс» атаковал позиционно, но в итоге потерял мяч, а дальше прессинговавший на чужой половине Блинд толкнул руками в спину на фланге Лосано.

'38

Красиво разыгрывали перед штрафной на левом фланге Тайлор, Бергвейн и Классен, но в итоге мяч перехватил вернувшийся в штрафную Кварацхелия. Дальше грузин попробовал бросить в прорыв Лосано, но отдал в аут.

'36

Кварацхелия тремя ложными движениями на месте обыграл защитника и подал на дальний угол вратарской на Лосано. В последний момент его опередил защитник!

'34

Не справляются с Кварацхелией соперники. Хорхе Санчес не смог остановить Хвичу и вынужден был руками сфолить на уже обыгравшем и убегавшем от него грузине — желтая карточка.

'31

Бэсси затоптал в борьбе за мяч на фланге Лосано и потом еще случайно наступил упавшему мексиканцу на ногу в районе щитка. Не сразу смог подняться Ирвинг, но уже все в порядке.

'29

Неплохой розыгрыш от амстердамцев, и Тайлор после паса Классена вошел с мячом в штрафную левым полуфлангом, но пробил в сетку с внешней стороны.

'28

Кеннет Тайлор не успел сыграть в мяч и жестко наступил сопернику в центре поля — желтая карточка.

'25

Бергвейн пытался низом отдать в штрафную на Классена за спины защитникам, но те прочитали.

'24

«Наполи» потерял мяч возле своей штрафной, и снова Бергейс наносил обводящий удар, однако попал в защитника. Угловой ни к чему интересному не привел.

'23

Разыграли на этот раз гости, но в итоге подача Бергейса не нашла адресатов в штрафной, и мяч улетел за лицевую.

'22

Свой первый угловой в матче заработал «Аякс». Мерет сыграл кулаками после подачи, но далеко выбить не смог. В итоге дело закончилось еще одним угловым.

'19

И неаполитанцы продолжают держать мяч, ничего не позволяя сделать сопернику.

'16

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джакомо Распадори — 2:0! Кварацхелия на левом фланге сыграл в стеночку в центре поля, на скорости притащил мяч в штрафную через полуфланг и отдал чуть назад в центр на линию штрафной под удар Распадори, который принял мяч первым касанием, а вторым точно уложил его в ближнюю девятку!

'15

Кварацхелия! Организовал опаснейшую атаку, в которой в штрафной его в последний момент остановил Блинд, но последовал заблокированный удар с подбора из-за штрафной, после чего мяч взмыл в воздух и опустился на ногу Лосано в восьми метрах от ворот. Мексиканец с лета заходил на дубль, но пробил чуточку выше дальней девятки.

'14

Классно разыграли амстердамцы перед штрафной. Классен принял в штрафной спиной к воротам на грани офсайда, отдал Бергвейну, который нашел пасом в штрафную рванувшего Кудуса. Вот только удар в касание с левой ноги в дальний угол у форварда совсем не получился.

'12

Отрезок, когда мяч под контролем у «Аякса». Правда, в итоге позиционная атака заканчивается неудачным забросом в штрафную от Тайлора.

'10

Во второй фазе атаки Бергейс решился на дальний обводящий удар. Метил в дальний угол, и мяч на сантиметры разминулся с девяткой!

'10

А вот первый удар «Аякса» нанес Стивен Бергвейн — Мерет достаточн спокойно отбил в сторону.

'9

Территориальное преимущество хозяев слишком велико.

'7

«Аякс» пытается атаковать теперь, но доходит максимум до подступов штрафной.

'4

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Ирвинг Лосано — 1:0! Проспал «Аякс» очень простую, но эффективную атаку, которую начал в центре поля Зелиньски. Поляк развернул атаку на правый фланг, где Лосано притащил мяч в штрафной, отдал тому же Зелиньски, а сам рванул к вратарской. Поляк сделал мягкий заброс в касание вперед, и мексиканец головой легко направил мяч в дальний угол. Никакого офсайда.

'2

«Наполи» сразу забрал мяч под контроль и атакует позиционно. Сейчас защитники «Аякса» выбили из штрафной после подачи туда от Хвичи Кварацхелии.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:45

Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

19:40

А вот состав нидерландского «Аякса» от Алфреда Схройдера:

Пасвеер — Санчес, Тимбер, Блинд, Басси — Классен, Альварес, Тайлор — Бергейс, Бергвейн, Кудус.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти:

Мерет — Ди Лоренцо, Ким Мин Же, Жезус, Оливера — Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски — Лосано, Кварацхелия, Распадори.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и итальянским «Наполи».

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