Финальный свисток! Загребское «Динамо» сенсационно победило «Челси» на своем поле со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 13-й минуте 29-летний нападающий Оршич, который принял мяч после заброса Петковича, на космической скорости унесся от 21-летнего Фофана, вышел один на один с Кепой и пробил мимо.
«Челси» больше владел мячом, но почти все атаки «синих» получались очень медленными и беззубыми. Множество навесов ни к чему не приводили — загребцы блестяще играли на втором этаже, — а проникнуть в штрафную через пас низом у лондонцев не получалось.
В итоге «Динамо» одержало сенсационную победу над фаворитом, а Томас Тухель получил желтую карточку за споры с арбитром. Более того, немецкий специалист был уволен с поста главного тренера «Челси» после этого поражения.
Батурина нарушил правила на Джеймсе и получил желтую карточку. «Челси» заработал опасный штрафной.
Зиеш нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку! Мяч отскочил к нему, и марокканец снова пробил, но опять в стенку!
Любичич нарушил правила на Жоржиньо — наступил ему на ногу и «привез» опасный «стандарт» перед своей штрафной.
Арбитр компенсировал восемь минут ко второму тайму, так что у «Челси» еще есть достаточно времени, чтобы забить хотя бы один мяч и вырвать ничью.
«Челси» должен был забивать! Маунт классно подстроился под заброс и с лета сильно пробил по воротам «Динамо» из пределов штрафной! Однако Ливакович припал к газону и спас свою команду, а потом сделал второй сейв подряд — ногой отразил мяч после удара Зиеша с добивания!
Кукурелья наступил на ногу Иванушецу. Тот держится за ступню и кричит. На крупном плане видно, что у хорвата разорвана гетра. На поле выехал электрокар, чтобы увезти Иванушеца и оказать ему помощь.
Опасно! Жоржиньо в очередной раз подал в штрафную, и Хаверц в упор пробил головой, но Любичич заблокировал удар своей огромной шевелюрой!
«Челси» грузит навесы в штрафную «Динамо» один за другим, но загребцы пока уверенно отбиваются. Игра на втором этаже у хорватов превосходна.
Фофана сбил Адеми с ног на входе в штрафную «Челси», однако арбитр заметил, что особого касания не было, и не стал давать желтую карточку.
Двойная замена у «Динамо»: защитник Лауритсен и нападающий Шпикич вышли вместо Оршича и Мохаррами. Все замены по позиции.
Хаверц вошел в штрафную и мог отдавать на свободного Брою, но слишком затянул, попытался на финтах обойти троих игроков «Динамо» и, конечно, не преуспел, потеряв мяч.
Зиеш исполнил подачу в штрафную «Динамо», но Броя в прыжке не дотянулся головой до мяча. В итоге снаряд пролетел за лицевую.
Очень опасно! Джеймс исполнил прострел вдоль всей вратарской «Динамо», но опять каких-то сантиметров не хватило сразу двум нападающим «синих» — Брое и Стерлингу, чтобы замкнуть в ворота!
Жоржиньо выдал проникающий пас в штрафную, Джеймс успел догнать мяч у лицевой и навесил во вратарскую, но Броя не попал головой по мячу!
Зиеш влетел в штрафную с правого фланга и попытался навесить в штрафную, но получилось слишком сильно — мяч улетел на противоположный фланг.
Двойная замена в составе «Челси»: хавбек Жоржиньо и 20-летний нападающий Броя вышли вместо Ковачича и Обамеянга.
Ранее еще Зиеш вышел вместо Аспиликуэты.
Шутало грамотно упал на газон в верховой борьбе с Маунтом в собственной штрафной и прервал опасную атаку «Челси».
АААА, Обамеянг забил, но гол отменен! Чилуэлл принял мяч после длинного заброса (и он оказался в офсайде), а потом в падении отпасовал на Обамеянга, который расстрелял пустые ворота. Однако «Челси» в начале второго тайма выглядит гораздо живее и острее, чем раньше.
Горячо! Хаверц прострелил во вратарскую, но Обамеянгу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть в касание!
Первый тайм завершен! «Челси» сенсационно проигрывает загребскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1. Почти все 45 минут «синие» владели мячом и пытались соорудить голевую атаку, но действовали слишком медленно и очевидно. Загребцы, которые намеренно сидят в обороне и рассчитывают только на контратаки, легко раскусывают все идеи «пенсионеров».
При этом «Динамо» забило в своей первой же опасной атаке: на 13-й минуте Оршич идеально открылся на острие атаки под длинный заброс, выскочил один на один с Кепой и аккуратно прокинул мяч мимо него.
С нетерпением ждем второго тайма, чтобы увидеть, как Томас Тухель перестроит игру своей команды. У Загреба все пока хорошо.
Горячо! Стерлинг навесил с левого края штрафной в центр, Обамеянг попытался принять мяч, но далеко отпустил его, и Любичич тут же выбил снаряд подальше в поле.
Опасно! Стерлинг навесил во вратарскую «Динамо», и Обамеянг попытался пробить головой с пары метров, но чуть-чуть не попал! Мяч лишь отскочил от защитника в тело Обамеянга и мягко полетел в руки вратарю. А потом арбитр еще и зафиксировал небольшой офсайд у габонского форварда.
«Челси» пока действует через слишком очевидные передачи и при этом очень медленно — для «Динамо», которое с удовольствием выбрало играть в обороне, все эти приемы не представляют никаких проблем.
Петкович спокойно получил мяч между линиями игроков «Челси» и мог без сопротивления пробить метров с 25-ти, но вместо этого покатил на партнера в штрафную «синих». Тот элементарно не придумал, что сделать, и решил отдать обратно на Петковича, но неточно — подарил мяч сопернику.
Томас Тухель абсолютно спокоен: сидит на скамейке, не вскакивая с места, и что-то записывает в блокнотик.
Защитник «Динамо» Мохаррами грамотно подставился под фол Стерлинга на фланге. Загребцы пока довольно уверенно удерживают нужный им счет против фаворита.
Оршич разыграл мяч с партнером после углового, но быстро потерял снаряд. Впрочем, футболисты «Челси» тоже сыграли несобранно и отдали неточную передачу перед своей штрафной. Соперники любезно обменялись ошибками.
Хавбек «Динамо» Мишич протащил мяч через половину поля, потом отдал нападающим, и Оршич заработал угловой.
Момент! Адеми нанес очень сильный удар в створ из-за пределов штрафной, но Кепа припал к земле и отбил мяч в сторону!
Опасно! Оршич навесил в штрафную, потом сам же влетел в нее, подхватил мяч после скидки партнера и пробил в дальний угол! Но чуть мимо створа.
Фофана запрыгнул на Петковича и всем телом навалился на него в верховой борьбе за мяч. Судья свистнул фол. «Динамо» заработало перспективный «стандарт».
Стерлинг пошел на двоих защитников и попытался обойти их на дриблинге, но загребцы вытерпели все хитрости англичанина и спокойно проводили мяч за лицевую.
«Динамо» попыталось провести позиционную атаку, но идей, как продвинуться вперед, не было от слова совсем. В итоге загребцы потеряли мяч в центре поля, расставились по привычным оборонительным позициям и успокоились.
Стерлинг отдал проникающий пас в штрафную на Чилуэлла, но Ливакович вовремя вышел из ворот и накрыл мяч своим телом!
Трое игроков Загреба влетели в штрафную «Челси», но не смогли придумать опасный момент и упустили мяч за боковую.
Стерлинг навесил в штрафную «Динамо», и Обамеянг поборолся за верховой мяч, но все же проиграл! Тем не менее снаряд отскочил к Джеймсу, а тот заработал угловой.
Маунт навесил на дальнюю штангу, но динамовцы снова отразили атаку, а потом Ристовски подставился под фол.
Чилуэлл подал в центр штрафной «Динамо», и Кулибали завис в воздухе, но не смог переиграть оппонента и нанести удар. А потом Любичич грамотно подставился под фол Стерлинга в своей штрафной и вернул мяч «Динамо».
ГОООООЛ!!! Загребское «Динамо» неожиданно выходит вперед! Оршич идеально открылся на острие атаки под длинный заброс, выскочил один на один с Кепой и аккуратно прокинул мяч мимо него! 1:0 — «Динамо» обыгрывает «Челси» на своем поле!
21-летний Фофана изо всех сил старался, но не смог догнать 29-летнего Оршича и предотвратить голевой удар.
«Челси» все 13 минут зажимал «Динамо» в его штрафной, а загребцы забили в первом же моменте!
Маунт подал с углового на ближнюю штангу, и Хаверц пробил головой, но получилось прямо в руки Ливаковичу!
Обамеянг влетел во вратарскую «Динамо», попытался прострелить в центр, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Момент! Хаверц набрал скорость по правому флангу, получил мяч и прострелил в центр штрафной, но Обамеянг не успел занять нужную позицию и замкнуть в одно касание!
Нападающий «Динамо» Оршич попытался открыться на острие атаки под длинный заброс и выйти один на один с голкипером, но Кепа вовремя выбежал из ворот — аж за пределы штрафной — и выбил мяч подальше в поле.
Опасно! Обамеянг влетел в штрафную «Динамо», но вместо очевидного удара в ближний угол неожиданно покатил мяч назад — на Стерлинга. Тот нанес удар примерно с 11-метровой отметки, но попал в соперника.
Джеймс навесил в штрафную «Динамо» с правого фланга, но слишком сильно — мяч перелетел аж на противоположный фланг. Чилуэлл подхватил снаряд, но пришлось пасовать назад.
Иванушец настырно прессинговал Ковачича возле лицевой «Челси» и чуть не отобрал мяч! Загребцы оказывают очень агрессивное давление на «синих», но пока не могут добиться ошибки.
Стартовый состав «Челси»: Кепа (впервые в старте в этом сезоне), Джеймс, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг (дебютирует за «синих»).
Стартовый состав загребского «Динамо»: Ливакович, Мохарамми, Ристовски, Перич, Шутало, Адеми, Иванушец, Любичич, Мишич, Петкович, Оршич.