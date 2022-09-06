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Спорт

Тухеля выгнали с поста главного тренера «Челси» после сенсационного поражения от «Динамо»

«Челси» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от загребского «Динамо»

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Томас Тухель

Томас Тухель

Reuters
Лондонский «Челси» проиграл «Динамо» из Загреба в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер «синих» Томас Тухель был уволен со своего поста после этого поражения. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
Окончен
06 сентября 19:45
Динамо З
Загреб, Хорватия
13' Оршич
1 : 0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Максимир», Загреб
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
1-й тайм

13' Оршич

2-й тайм

59' Маунт

67' Кулибали

90' Батурина

Трансляция
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'90+8

Финальный свисток! Загребское «Динамо» сенсационно победило «Челси» на своем поле со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 13-й минуте 29-летний нападающий Оршич, который принял мяч после заброса Петковича, на космической скорости унесся от 21-летнего Фофана, вышел один на один с Кепой и пробил мимо.

«Челси» больше владел мячом, но почти все атаки «синих» получались очень медленными и беззубыми. Множество навесов ни к чему не приводили — загребцы блестяще играли на втором этаже, — а проникнуть в штрафную через пас низом у лондонцев не получалось.

В итоге «Динамо» одержало сенсационную победу над фаворитом, а Томас Тухель получил желтую карточку за споры с арбитром. Более того, немецкий специалист был уволен с поста главного тренера «Челси» после этого поражения.

'90+8

Замена в составе «Динамо»: нападающий Дрмич вышел вместо Петковича.

'90+7

Зиеш снова пробил прямым ударом со штрафного, но снова в стенку!

'90+6

Батурина нарушил правила на Джеймсе и получил желтую карточку. «Челси» заработал опасный штрафной.

'90+5

Зиеш нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку! Мяч отскочил к нему, и марокканец снова пробил, но опять в стенку!

'90+3

Любичич нарушил правила на Жоржиньо — наступил ему на ногу и «привез» опасный «стандарт» перед своей штрафной.

'90+1

Арбитр компенсировал восемь минут ко второму тайму, так что у «Челси» еще есть достаточно времени, чтобы забить хотя бы один мяч и вырвать ничью.

'90

Фофана жестко зарядил по ноге Петковичу сзади. Загребцы заработали фол на чужой половине поля.

'88

Замена в составе «Динамо»: 19-летний хавбек Батурина вышел вместо Адеми.

'87

«Челси» должен был забивать! Маунт классно подстроился под заброс и с лета сильно пробил по воротам «Динамо» из пределов штрафной! Однако Ливакович припал к газону и спас свою команду, а потом сделал второй сейв подряд — ногой отразил мяч после удара Зиеша с добивания!

'86

Момент! Джеймс нанес мощнейший удар в ближний угол, но мяч рикошетом попал в штангу!

'84

Кукурелья наступил на ногу Иванушецу. Тот держится за ступню и кричит. На крупном плане видно, что у хорвата разорвана гетра. На поле выехал электрокар, чтобы увезти Иванушеца и оказать ему помощь.

'82

Опасно! Жоржиньо в очередной раз подал в штрафную, и Хаверц в упор пробил головой, но Любичич заблокировал удар своей огромной шевелюрой!

'81

«Челси» грузит навесы в штрафную «Динамо» один за другим, но загребцы пока уверенно отбиваются. Игра на втором этаже у хорватов превосходна.

'79

Любичич лежит на газоне после единоборства с соперником. Два врача оказывают ему помощь.

'78

Фофана сбил Адеми с ног на входе в штрафную «Челси», однако арбитр заметил, что особого касания не было, и не стал давать желтую карточку.

'77

Томас Тухель получил желтую карточку — видимо, за агрессивные споры с судьей.

'76

Двойная замена у «Динамо»: защитник Лауритсен и нападающий Шпикич вышли вместо Оршича и Мохаррами. Все замены по позиции.

'75

Замена в составе «Челси»: Пулишич вышел вместо Стерлинга.

'73

Кулибали сбил с ног Петковича и в самом зародыше загасил возможную контратаку «Динамо».

'71

Замена в составе «Челси»: Кукурелья вышел вместо Чилуэлла.

'70

Хаверц вошел в штрафную и мог отдавать на свободного Брою, но слишком затянул, попытался на финтах обойти троих игроков «Динамо» и, конечно, не преуспел, потеряв мяч.

'69

Зиеш исполнил подачу в штрафную «Динамо», но Броя в прыжке не дотянулся головой до мяча. В итоге снаряд пролетел за лицевую.

'67

Кулибали получил желтую карточку за жесткий подкат сзади в ноги Оршичу.

'66

Очень опасно! Джеймс исполнил прострел вдоль всей вратарской «Динамо», но опять каких-то сантиметров не хватило сразу двум нападающим «синих» — Брое и Стерлингу, чтобы замкнуть в ворота!

'64

Жоржиньо выдал проникающий пас в штрафную, Джеймс успел догнать мяч у лицевой и навесил во вратарскую, но Броя не попал головой по мячу!

'62

Зиеш влетел в штрафную с правого фланга и попытался навесить в штрафную, но получилось слишком сильно — мяч улетел на противоположный фланг.

'60

Двойная замена в составе «Челси»: хавбек Жоржиньо и 20-летний нападающий Броя вышли вместо Ковачича и Обамеянга.

Ранее еще Зиеш вышел вместо Аспиликуэты.

'59

Маунт получил желтую карточку за разговоры.

'58

Шутало грамотно упал на газон в верховой борьбе с Маунтом в собственной штрафной и прервал опасную атаку «Челси».

'56

ПЕРЕКЛАДИНА! Кепа кончиками пальцев вытащил мяч из створа после удара Ристовски!

'54

Фофана на ровном месте потерял мяч, упустив его за боковую линию.

'52

Маунт получил мяч в штрафной «Динамо» и пробил, но защитник заблокировал этот выстрел!

'50

АААА, Обамеянг забил, но гол отменен! Чилуэлл принял мяч после длинного заброса (и он оказался в офсайде), а потом в падении отпасовал на Обамеянга, который расстрелял пустые ворота. Однако «Челси» в начале второго тайма выглядит гораздо живее и острее, чем раньше.

'48

Горячо! Хаверц прострелил во вратарскую, но Обамеянгу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть в касание!

'46

Второй тайм начался! Ждем яркой игры и больше голов!

'45+1

Первый тайм завершен! «Челси» сенсационно проигрывает загребскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1. Почти все 45 минут «синие» владели мячом и пытались соорудить голевую атаку, но действовали слишком медленно и очевидно. Загребцы, которые намеренно сидят в обороне и рассчитывают только на контратаки, легко раскусывают все идеи «пенсионеров».

При этом «Динамо» забило в своей первой же опасной атаке: на 13-й минуте Оршич идеально открылся на острие атаки под длинный заброс, выскочил один на один с Кепой и аккуратно прокинул мяч мимо него.

С нетерпением ждем второго тайма, чтобы увидеть, как Томас Тухель перестроит игру своей команды. У Загреба все пока хорошо.

'45

Горячо! Стерлинг навесил с левого края штрафной в центр, Обамеянг попытался принять мяч, но далеко отпустил его, и Любичич тут же выбил снаряд подальше в поле.

'43

Опасно! Стерлинг навесил во вратарскую «Динамо», и Обамеянг попытался пробить головой с пары метров, но чуть-чуть не попал! Мяч лишь отскочил от защитника в тело Обамеянга и мягко полетел в руки вратарю. А потом арбитр еще и зафиксировал небольшой офсайд у габонского форварда.

'41

«Челси» пока действует через слишком очевидные передачи и при этом очень медленно — для «Динамо», которое с удовольствием выбрало играть в обороне, все эти приемы не представляют никаких проблем.

'40

Петкович спокойно получил мяч между линиями игроков «Челси» и мог без сопротивления пробить метров с 25-ти, но вместо этого покатил на партнера в штрафную «синих». Тот элементарно не придумал, что сделать, и решил отдать обратно на Петковича, но неточно — подарил мяч сопернику.

'38

Томас Тухель абсолютно спокоен: сидит на скамейке, не вскакивая с места, и что-то записывает в блокнотик.

'37

Защитник «Динамо» Мохаррами грамотно подставился под фол Стерлинга на фланге. Загребцы пока довольно уверенно удерживают нужный им счет против фаворита.

'35

Ковачич навесил в штрафную «Динамо», но слишком сильно — мяч ушел за лицевую.

'33

Оршич разыграл мяч с партнером после углового, но быстро потерял снаряд. Впрочем, футболисты «Челси» тоже сыграли несобранно и отдали неточную передачу перед своей штрафной. Соперники любезно обменялись ошибками.

'33

Хавбек «Динамо» Мишич протащил мяч через половину поля, потом отдал нападающим, и Оршич заработал угловой.

'31

Момент! Адеми нанес очень сильный удар в створ из-за пределов штрафной, но Кепа припал к земле и отбил мяч в сторону!

'30

Опасно! Оршич навесил в штрафную, потом сам же влетел в нее, подхватил мяч после скидки партнера и пробил в дальний угол! Но чуть мимо створа.

'29

Фофана запрыгнул на Петковича и всем телом навалился на него в верховой борьбе за мяч. Судья свистнул фол. «Динамо» заработало перспективный «стандарт».

'27

Джеймс попытался навесить в штрафную, но защитник прервал этот пас и выбил мяч за боковую.

'25

Стерлинг пошел на двоих защитников и попытался обойти их на дриблинге, но загребцы вытерпели все хитрости англичанина и спокойно проводили мяч за лицевую.

'24

«Динамо» попыталось провести позиционную атаку, но идей, как продвинуться вперед, не было от слова совсем. В итоге загребцы потеряли мяч в центре поля, расставились по привычным оборонительным позициям и успокоились.

'22

Стерлинг отдал проникающий пас в штрафную на Чилуэлла, но Ливакович вовремя вышел из ворот и накрыл мяч своим телом!

'21

Трое игроков Загреба влетели в штрафную «Челси», но не смогли придумать опасный момент и упустили мяч за боковую.

'19

Стерлинг навесил в штрафную «Динамо», и Обамеянг поборолся за верховой мяч, но все же проиграл! Тем не менее снаряд отскочил к Джеймсу, а тот заработал угловой.

Маунт навесил на дальнюю штангу, но динамовцы снова отразили атаку, а потом Ристовски подставился под фол.

'17

Чилуэлл подал в центр штрафной «Динамо», и Кулибали завис в воздухе, но не смог переиграть оппонента и нанести удар. А потом Любичич грамотно подставился под фол Стерлинга в своей штрафной и вернул мяч «Динамо».

'16

Маунт пробил с левой ноги и заработал угловой!

'13

ГОООООЛ!!! Загребское «Динамо» неожиданно выходит вперед! Оршич идеально открылся на острие атаки под длинный заброс, выскочил один на один с Кепой и аккуратно прокинул мяч мимо него! 1:0 — «Динамо» обыгрывает «Челси» на своем поле!

21-летний Фофана изо всех сил старался, но не смог догнать 29-летнего Оршича и предотвратить голевой удар.

«Челси» все 13 минут зажимал «Динамо» в его штрафной, а загребцы забили в первом же моменте!

'13

Маунт подал в штрафную, но Стерлинг не выиграл верховую борьбу, и защитник «Динамо» вынес мяч.

'12

Чилуэлл навесил в центр штрафной, динамовцы вынесли мяч, но подбор остался за «синими».

'11

Маунт подал с углового на ближнюю штангу, и Хаверц пробил головой, но получилось прямо в руки Ливаковичу!

'10

Обамеянг влетел во вратарскую «Динамо», попытался прострелить в центр, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'9

Момент! Хаверц набрал скорость по правому флангу, получил мяч и прострелил в центр штрафной, но Обамеянг не успел занять нужную позицию и замкнуть в одно касание!

'8

Нападающий «Динамо» Оршич попытался открыться на острие атаки под длинный заброс и выйти один на один с голкипером, но Кепа вовремя выбежал из ворот — аж за пределы штрафной — и выбил мяч подальше в поле.

'6

Опасно! Обамеянг влетел в штрафную «Динамо», но вместо очевидного удара в ближний угол неожиданно покатил мяч назад — на Стерлинга. Тот нанес удар примерно с 11-метровой отметки, но попал в соперника.

'4

«Челси» владеет мячом, но никак не может войти в штрафную «Динамо».

'3

Джеймс навесил в штрафную «Динамо» с правого фланга, но слишком сильно — мяч перелетел аж на противоположный фланг. Чилуэлл подхватил снаряд, но пришлось пасовать назад.

'2

Иванушец настырно прессинговал Ковачича возле лицевой «Челси» и чуть не отобрал мяч! Загребцы оказывают очень агрессивное давление на «синих», но пока не могут добиться ошибки.

'1

Матч начался! Ждем яркой игры и красивых голов!

19:42

19:40

Стартовый состав «Челси»: Кепа (впервые в старте в этом сезоне), Джеймс, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг (дебютирует за «синих»).

19:35

Стартовый состав загребского «Динамо»: Ливакович, Мохарамми, Ристовски, Перич, Шутало, Адеми, Иванушец, Любичич, Мишич, Петкович, Оршич.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Челси» гостит у загребского «Динамо». Начало матча — в 19.45 мск.

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