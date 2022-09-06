'90+8

Финальный свисток! Загребское «Динамо» сенсационно победило «Челси» на своем поле со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 13-й минуте 29-летний нападающий Оршич, который принял мяч после заброса Петковича, на космической скорости унесся от 21-летнего Фофана, вышел один на один с Кепой и пробил мимо.

«Челси» больше владел мячом, но почти все атаки «синих» получались очень медленными и беззубыми. Множество навесов ни к чему не приводили — загребцы блестяще играли на втором этаже, — а проникнуть в штрафную через пас низом у лондонцев не получалось.

В итоге «Динамо» одержало сенсационную победу над фаворитом, а Томас Тухель получил желтую карточку за споры с арбитром. Более того, немецкий специалист был уволен с поста главного тренера «Челси» после этого поражения.