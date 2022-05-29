ГООООООООООЛ! Практически внезапно, чуть убаюкивала игра, но последовал бросок от синей линии, шайба прилетела на клюшку Коулману, и тот пробил чешского голкипера весьма спокойно.
Блюмелю отдают достаточно опасную передачу, оказывается чех на ударной позиции, однако нормально обработать шайбу ему не удается.
Будто бы действительно неспешно развивается игра, не торопятся хоккеисты включать высокие скорости. Достаточно часто игра идет рядом со средней зоны.
Не пустили американцы чехов к своим воротам после контратаки. Перехватили американские хоккеисты инициативу, пока у Чехии ни одного броска в створ.
Хартман бросал по воротам, но голкипер отбил плечом — шайба улетела наверх. Это привело к борьбе у лицевого борта.
Пока не на самых высоких скоростях идет игра на первых минутах. Поборолись игроки на вбрасывании рядом с чешскими воротам, и выиграли чехи — но попытка доставить на пятак не удалась.
Кундратек разгонял атаку Чехии со своей половины площадки, но в итоге хоккеисты влетели в ворота, сдвинув их с места, а шайба нет.
Чехи выигрывают вбрасывание у ворот США, впрочем, развить что-то быстрое и опасное не удалось — свисток арбитра и еще одно вбрасывание.
Чехия и США уже играли друг против друга на ЧМ-2022. Тот матч группового этапа завершился победой европейской команды — 1:0.
В полуфинале США со счетом 3:4 уступили Финляндии, а Чехия потерпела разгромное поражение от Канады — 1:6.