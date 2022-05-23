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Спорт

Матч жизни и смерти: Казахстан сражается с Италией на чемпионате мира. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А. Казахстан — Италия. ОНЛАЙН

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Игроки сборной Казахстана по хоккею

Игроки сборной Казахстана по хоккею

Global Look Press
В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере встречаются аутсайдеры группы А — сборные Казахстана и Италии. Казахстанцы располагаются на последнем, восьмом месте в группе и в случае поражения вылетят из элитного дивизиона чемпионата мира. В обратном случае элиту покинет Италия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2022. Группа A
1-й период
23 мая 16:20
Казахстан
0 : 0
Италия
Стадион «Ледовый дворец», Хельсинки
Главный судья: Джейк Рекуцки  (Гранд-Рапидс, США), Петер Стано  (Трнава, Словакия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'4

Казахстан играет более дерзко и больше контролирует шайбу в зоне атаки, однако реализация пока подводит команду.

'3

Моментище! Итальянцы после ужасной ошибки защитника потеряли шайбу перед своими воротами, и нападающий Казахстана Михаил Рахманов вышел один на один и нанес бросок, но попал прямо во вратаря Бернарда!

'2

Итальянский нападающий Лука Фриго нанес неприятный бросок от правого борта по воротам казахстанского вратаря Шутова! Однако обошлось без опасных рикошетов, и шайба не залетела в створ.

'1

Матч начался!

16:19

Стартовые вратари: Андрей Шутов — Андреас Бернард.

16:15

Казахстан проиграл все шесть игр ЧМ-2022 в основное время — Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6) и Словакии (3:4). Команда забросила 14 шайб и пропустила 29.

Италия тоже проиграла все матчи, но один из них — в овертайме от Франции (1:2), — за что получила одно очко и на данный момент занимает седьмое место в группе А. Команда пропустила 27 шайб, а забросила десять.

16:10

Добрый день, уважаемые любители хоккея! На чемпионате мира по хоккею в группе А встречаются сборные Казахстана и Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию важнейшего матча.

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