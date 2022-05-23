В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере встречаются аутсайдеры группы А — сборные Казахстана и Италии. Казахстанцы располагаются на последнем, восьмом месте в группе и в случае поражения вылетят из элитного дивизиона чемпионата мира. В обратном случае элиту покинет Италия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2022. Группа A
1-й период
23 мая 16:20
Казахстан
0 : 0
Италия
Стадион «Ледовый дворец», Хельсинки
Главный судья: Джейк Рекуцки (Гранд-Рапидс, США), Петер Стано (Трнава, Словакия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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'4
Казахстан играет более дерзко и больше контролирует шайбу в зоне атаки, однако реализация пока подводит команду.
'3
Моментище! Итальянцы после ужасной ошибки защитника потеряли шайбу перед своими воротами, и нападающий Казахстана Михаил Рахманов вышел один на один и нанес бросок, но попал прямо во вратаря Бернарда!
'2
Итальянский нападающий Лука Фриго нанес неприятный бросок от правого борта по воротам казахстанского вратаря Шутова! Однако обошлось без опасных рикошетов, и шайба не залетела в створ.
'1
Матч начался!
16:19
Стартовые вратари: Андрей Шутов — Андреас Бернард.
16:15
Казахстан проиграл все шесть игр ЧМ-2022 в основное время — Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6) и Словакии (3:4). Команда забросила 14 шайб и пропустила 29.
Италия тоже проиграла все матчи, но один из них — в овертайме от Франции (1:2), — за что получила одно очко и на данный момент занимает седьмое место в группе А. Команда пропустила 27 шайб, а забросила десять.
16:10
Добрый день, уважаемые любители хоккея! На чемпионате мира по хоккею в группе А встречаются сборные Казахстана и Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию важнейшего матча.
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