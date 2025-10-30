На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Последний россиянин: Медведев играет с Сонего на «Мастерсе» в Париже. LIVE

Теннис. «Мастерс». Париж. Третий круг. Лоренцо Сонего (Италия) — Даниил Медведев (Россия). ОНЛАЙН
Lisi Niesner/Reuters
В матче третьего круга «Мастерса» в Париже последний оставшийся россиянин Даниил Медведев играет с итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:57

Гейм под «ноль» — 1:2.

20:57

Разбросал Медведев мячи по разным сторонам корта и уверенно забрал розыгрыш — 40:0.

20:56

Сонего пытался принять вторую подачу на вылет, но пробил в коридор — 30:0.

20:56

Трос сыграл за Медведева — 15:0.

20:55

И прием в аут — 1:1.

20:55

Еще очко с подачи — 40:0.

20:55

Много мячей достает Медведев, но Сонего вновь безупречен — 30:0.

20:54

Итальянец не менее уверенно начал свой гейм — 15:0.

20:53

И не попал Сонего приемом второй подачи — 0:1

20:52

Еще очко с подачи — 40:0.

20:52

Отличное попадание Медведева — 30:0.

20:52

Медведев вышел на подачу. Сонего принял в аут по длине — 15:0.

20:50

Сонего взял первый же гейм на подаче Медведева, а на своей действовал практически идеально. Так что итог первой партии закономерен — 1-0.

20:49

Первый же реализует подачей — 6:3.

20:48

Еще очко с подачи — 40:0, тройной сетбол.

20:48

Отменная подача — 30:0.

20:47

Не дал итальянец Медведеву шанса в розыгрыше — 15:0.

20:46

Не без приключений, но выиграл Медведев свою подачу. Давал шансы оппоненту, но сам потом их и уничтожал. Два розыгрыша проиграл — 5:3. Дальше Сонего будет подавать на партию.

20:41

Всего один мяч позволил итальянец забрать Даниилу на своей подач — 5:2.

20:36

Два мяча выиграл Сонего на подаче Медведева, но Даниил собрался, взял три мяча подряд, дал оппоненту сравнять счет, после чего забрал еще два — 4:2.

20:31

Нет приема второй подачи — 4:1.

20:31

Нет приема — 40:0.

20:31

И снова в сетку пробил Даниил. Теперь уже вторым ударом (после приема) — 30:0.

20:30

Затяжной первый розыгрыш на подаче Сонего, но в итоге Медведев пробил в сетку — 15:0.

20:29

Гейм под «ноль» — 3:1.

20:29

Прием в сетку — 40:0.

20:28

Хорошее начало гейма от Медведева — 30:0.

20:26

Очко с подачи — 3:0.

20:25

Очередной смэш Сонего — больше.

20:24

Ошибся Сонего, решив укоротить — ровно.

20:24

Смэш итальянца после приема Медведева — больше.

20:23

Медведев успел к укороченному и пробил сильно, но Сонего смог удачно подставить ракетку — ровно.

20:22

Сонего пробил в сетку после приема Медведевым второй подачи — меньше, брейк-пойнт.

20:22

Двойная ошибка — 40:40!

20:21

А вот уже удар Лоренцо в коридор — 40:30.

20:20

Аут у Медведева — 40:15.

20:19

Медведев успел к укороченному, но Сонего уже ждал мяча — 30:15.

20:19

Классным кроссом с форхенда выиграл очко Медведев — 15:15.

20:18

Сонего на подаче. И первый розыгрыш остается за ним — 15:0.

20:17

Не пустил трос мяч на сторону Сонего после удара Медведева — 2:0, итальянец повел с брейком!

20:16

Отыгран один брейк-пойнт подачей — 30:40, есть второй.

20:16

Как Сонего вытащил розыгрыш — 15:40, двойной брейк-пойнт!

20:15

Ошибка Медведева — 15:30.

20:14

Сонего прочитал соперника — 15:15.

20:14

Шикарным укороченным Медведев выиграл первый розыгрыш — 15:0.

20:13

Очко с подачи завершило гейм — 1:0.

20:12

Два подряд быстрых очка за итальянцем — 40:15.

20:12

Розыгрыш за Медведевым — 15:15.

20:11

Сонего вышел первым на подачу и сразу взял очко — 15:0.

20:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Мастерса» в Париже играют итальянец Лоренцо Сонего и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

