Последний россиянин: Медведев играет с Сонего на «Мастерсе» в Париже. LIVE

Сонего взял первый же гейм на подаче Медведева, а на своей действовал практически идеально. Так что итог первой партии закономерен — 1-0.
Не без приключений, но выиграл Медведев свою подачу. Давал шансы оппоненту, но сам потом их и уничтожал. Два розыгрыша проиграл — 5:3. Дальше Сонего будет подавать на партию.
Два мяча выиграл Сонего на подаче Медведева, но Даниил собрался, взял три мяча подряд, дал оппоненту сравнять счет, после чего забрал еще два — 4:2.
Медведев успел к укороченному и пробил сильно, но Сонего смог удачно подставить ракетку — ровно.