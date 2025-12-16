В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) 16-летнего местного жителя, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ФСБ, фигурант, находясь в поисках подработки, связался с неизвестным в мессенджере Telegram и по его заданию поджег вышку одного из операторов связи.

Уточняется, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье террористический акт, максимальное наказание по которой может составлять до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петрозаводске 16-летний подросток поджег оборудование двух сотовых станций, выполняя задание неизвестных из мессенджера. По данным Следственного комитета, несовершеннолетний нашел в мессенджере группу с объявлением о «легком заработке», после чего получил задание. Свои действия он фиксировал на видео и отправлял соучастникам. Полученные за преступление деньги юноша потратил по своему усмотрению. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее в Подмосковье подросток поджег оборудование на железной дороге по заданию неизвестных.