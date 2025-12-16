На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки

ФСБ: в Мариуполе задержан 16-летний подросток за поджог сотовой вышки
true
true
true
close
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) 16-летнего местного жителя, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ФСБ, фигурант, находясь в поисках подработки, связался с неизвестным в мессенджере Telegram и по его заданию поджег вышку одного из операторов связи.

Уточняется, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье террористический акт, максимальное наказание по которой может составлять до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петрозаводске 16-летний подросток поджег оборудование двух сотовых станций, выполняя задание неизвестных из мессенджера. По данным Следственного комитета, несовершеннолетний нашел в мессенджере группу с объявлением о «легком заработке», после чего получил задание. Свои действия он фиксировал на видео и отправлял соучастникам. Полученные за преступление деньги юноша потратил по своему усмотрению. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее в Подмосковье подросток поджег оборудование на железной дороге по заданию неизвестных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами