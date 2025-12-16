В МИД сообщили о заинтересованности в открытии Русского Дома в Баку

РИА новости: Россия настроена на скорейшее открытие Русского Дома в Баку

Российская сторона настроена на поиск развязок для скорейшего запуска работы Русского Дома в Баку. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По его словам, российская сторона планирует продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств стран по всей повестке дня отношений сторон, включая гуманитарную составляющую.

«Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран», — заявил Калугин.

До этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в МИД России сообщили о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан.