На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД сообщили о заинтересованности в открытии Русского Дома в Баку

РИА новости: Россия настроена на скорейшее открытие Русского Дома в Баку
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российская сторона настроена на поиск развязок для скорейшего запуска работы Русского Дома в Баку. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По его словам, российская сторона планирует продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств стран по всей повестке дня отношений сторон, включая гуманитарную составляющую.

«Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран», — заявил Калугин.

До этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в МИД России сообщили о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами