Президент США Дональд Трамп впервые вручил медали «За защиту мексиканской границы» Соединенных Штатов, учрежденные его администрацией в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Всего награды получили 13 военнослужащих, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пентагона.

Как уточнил министр обороны Пит Хегсет, всего в охране американско-мексиканской границы задействованы 25 тысяч военнослужащих США.

Уточняется, что Пентагон утвердил медаль с желто-зеленой колодкой в августе 2025 года. До этого охранявшие мексиканскую границу военные награждались медалью «За службу в вооруженных силах».

В день своей инаугурации Трамп заявил о намерении немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и начать экстрадицию миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на южной границе Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что США потратят $4,5 млрд на «умную стену» на границе с Мексикой.