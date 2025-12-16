На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 самых качественных автомобилей китайского производства

В Китае назвали 5 самых качественных автомобилей локальной сборки
Audi

В Китае назвали самые качественные автомобили, выпускаемые на местных предприятиях. Новый рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей (China Automotive Quality Net).

Так, первое место занимает Audi Q6, чье производство ведется на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Негативных отзывов о нем было так мало, что он получил всего 140 «штрафных» баллов.

На втором и третьем местах находятся Honda UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 таких баллов соответственно. Четвертое место занимает кроссовер Audi Q2L со 145 «штрафными» баллами, который выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Пятое место у кроссовера Honda Avancier от Honda-GAC. Автомобиль получил 146 штрафных баллов.

До этого стало известно, что средняя цена подержанных китайских автомобиля на российском рынке в ноябре снизилась до 1,98 млн рублей.

В группе подержанных европейских, японских и корейских машин также зафиксировано снижение. В ноябре средняя цена на такие автомобили снизилась почти на 30 тыс. рублей и достигла 2,16 млн рублей, последний раз на этом уровне она была в январе 2023 года.

Средняя цена отечественного автомобиля держится уже 7 месяцев в районе 700 тыс. рублей.

Ранее были названы 13 серьезных проблем у пикапа JAC T9.

