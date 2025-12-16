Президент Украины Владимир Зеленский, предложив отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США, не согласился на компромисс, а лишь признал реальность. Об этом говорится в публикации британского издания Unherd.

«Предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности», — отметил автор статьи.

По его мнению, двери НАТО, несмотря на все торжественные заявления и обещания Запада, на самом деле никогда не были широко открыты для Украины. В публикации обратили внимание, что есть технические трудности, связанные со вступлением страны в альянс. Кроме того, нельзя игнорировать возражения России по этому поводу, резюмировал обозреватель.

14 декабря Зеленский дал понять, что готов отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при одном условии. По его словам, Украина хотела стать членом Североатлантического альянса, так как это были бы реальные гарантии безопасности для нее. Однако, как указал политик, США и Европа не поддержали это желание. В связи с этим Зеленский заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО и отказаться от этой идеи при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.