На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли, почему Зеленский на самом деле отказался от членства в НАТО

Unherd: Зеленский признал геополитические реалии, отказавшись от членства в НАТО
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, предложив отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США, не согласился на компромисс, а лишь признал реальность. Об этом говорится в публикации британского издания Unherd.

«Предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности», — отметил автор статьи.

По его мнению, двери НАТО, несмотря на все торжественные заявления и обещания Запада, на самом деле никогда не были широко открыты для Украины. В публикации обратили внимание, что есть технические трудности, связанные со вступлением страны в альянс. Кроме того, нельзя игнорировать возражения России по этому поводу, резюмировал обозреватель.

14 декабря Зеленский дал понять, что готов отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при одном условии. По его словам, Украина хотела стать членом Североатлантического альянса, так как это были бы реальные гарантии безопасности для нее. Однако, как указал политик, США и Европа не поддержали это желание. В связи с этим Зеленский заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО и отказаться от этой идеи при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами