На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Запорожской области сообщил о состоянии девочки после удара БПЛА

Балицкий: пострадавшую от дрона в Каменке-Днепровской девочку прооперировали
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области провели операцию 11-летней девочке, которая получила тяжелые травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по частному дому в Каменке-Днепровской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что после операции девочка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам Балицкого, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако давать прогнозы пока рано. Все необходимые силы задействованы для оказания помощи ребенку.

Накануне глава региона сообщал, что атака ВСУ оставила Каменку-Днепровскую без электричества, при этом более тысячи абонентов оставались без света. После получения травмы девочка была направлена в Мелитопольскую областную больницу для лечения.

Балицкий добавил, что в результате атаки ВСУ также тяжелые ранения получил 35-летний мужчина. Его госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.

Ранее в Запорожской области украинские войска атаковали зоопарк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами