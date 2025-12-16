Глава Запорожской области сообщил о состоянии девочки после удара БПЛА

В Запорожской области провели операцию 11-летней девочке, которая получила тяжелые травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по частному дому в Каменке-Днепровской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что после операции девочка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам Балицкого, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако давать прогнозы пока рано. Все необходимые силы задействованы для оказания помощи ребенку.

Накануне глава региона сообщал, что атака ВСУ оставила Каменку-Днепровскую без электричества, при этом более тысячи абонентов оставались без света. После получения травмы девочка была направлена в Мелитопольскую областную больницу для лечения.

Балицкий добавил, что в результате атаки ВСУ также тяжелые ранения получил 35-летний мужчина. Его госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.

Ранее в Запорожской области украинские войска атаковали зоопарк.