Беспилотники атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: шесть беспилотников уничтожили над Ленинградской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил чиновник.

Спустя несколько минут после сообщения о беспилотниках Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в области.

Как сообщили в министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.

Утром 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные сбили беспилотник, который направлялся к столице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.