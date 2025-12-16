Российский хоккеист сломал клюшку после поражения в матче НХЛ

Хоккеист Шестеркин сломал клюшку после поражения в матче НХЛ от «Анахайма»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сломал клюшку после поражения в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Анахайма».

Встреча завершилась со счетом 1:4. Шестеркин сломал клюшку, когда после матча уходил в раздевалку.

В игре с «Анахаймом» Шестеркин отразил 22 броска из 25.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» идет на 12-м месте, набрав 36 очков. «Анахайм» занимает в турнирной таблице Западной конференции пятое место, имея в активе 41 балл.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

