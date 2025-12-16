В Роспотребнадзоре оценили степень заболеваемости гриппом среди россиян

Большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой — 1,8%.

Специалисты добавили, что сезонный подъем заболеваемости замедлился примерно на треть. Кроме того, снижение роста заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

До этого в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что доказательства того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, в настоящее время отсутствуют.

13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа. При этом, по его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ранее более 60 случаев гонконгского гриппа выявили в одном российском регионе.