В Мьянме трое россиян стали жертвами принудительного труда в кол-центре

ТАСС: в Мьянме ищут трех россиян, которых похитили для работы в кол-центрах
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Мьянме похитили троих российских граждан, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мьянме.

В посольстве уточнили, что на данный момент рассматриваются три обращения родственников и знакомых пострадавших. По всем случаям направили соответствующие ноты в Министерство иностранных дел Мьянмы, а российские дипломаты поддерживают контакт с местными властями для оперативного поиска и оказания помощи гражданам.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал о похищении российской модели, которая поехала на работу в Таиланд, но была насильно перевезена в Мьянму. В Янгоне у девушки забрали документы и заставили работать в скам-центре, где находились около 200 человек в аналогичных условиях. Отмечается, что отказавшихся от участия в незаконной деятельности пытали электрошокерами, а центр также, по информации источника, занимался торговлей человеческими органами.

Позже всех пострадавших вывезли в джунгли на границе Таиланда и Мьянмы из-за столкновений между боевиками и солдатами. Российские дипломаты в Мьянме и Таиланде уже были уведомлены о произошедшем.

Ранее из Мьянмы эвакуировали другую гражданку РФ, которую удерживали в кол-центре.

