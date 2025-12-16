Россияне рассказали, что их бесит накануне Нового года

Накануне Нового года каждого второго опрошенного россиянина особенно сильно раздражают мнимая выгода от брендов, фальшивые скидки и акции с дорогими призами, которые невозможно выиграть. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного коммуникационным агентством FAVES Communications (есть у «Газеты.Ru»).

Больше всего 56% опрошенных россиян бесят мнимая выгода или ложные подарки: скидка на выезд мастера, бесплатные консультации, замеры, уборка. Акции такого рода часто вызывают негатив, так как предлагают потребителю в качестве подарка не какой-то реальный бонус, а то, что и так входит в услугу. Например, кухонный гарнитур по индивидуальному проекту не изготовить без предварительного выезда мастера и замеров.

На втором месте с небольшим отставанием оказались фальшивые скидки, которые раздражают 55% опрошенных. С развитием технологий отслеживать изменения цен стало просто, и бренды, которые искусственно завышают стоимость, а затем делают «скидку», серьезно рискуют своей репутацией.

Третье место заняли акции с дорогими суперпризами, реальность которых сложно или невозможно проверить: розыгрыш путевки на Мальдивы, годовой запас топлива, подарочный сертификат на 1 млн рублей. Такие попытки сыграть на азарте вызывают отторжение у 51% респондентов.

«Маркетинговые активности, которые создают лишь иллюзию ценности, легко считываются современной аудиторией и воспринимаются как обман, как попытка манипуляции. Это негативно влияет на отношение к бренду, причем не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Столкнувшись однажды с «нарисованной» скидкой, покупатель вряд ли захочет повторно иметь дело с этой компанией», — отметила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.

Чуть меньше негатива вызывают акции, которые имеют значительные ограничения — например, по времени. Так, 43% опрошенных рассказали, что их раздражает иллюзия срочности и дефицита: «Только сегодня!», «Последний шанс», «Воспользуйтесь скидкой в течение трех дней». 39% недовольны, когда бренды начисляют бонусы, которые быстро сгорают, а 38% — когда скидка предоставляется только новым клиентам.

Треть интернет-пользователей (32%) отметили, что часто отторжение вызывают акции в формате «Второй товар бесплатно». Такие предложения воспринимаются как попытка бренда избавиться от продукции, на которую нет спроса или у которой выходит срок годности. Многих раздражают и промокоды на скидки/подарки в различных онлайн-сервисах, так как чаще всего эти предложения оказываются нерелевантными.

Наименьший негатив вызывают праздничные распродажи — только 17% опрошенных их недолюбливают. Наконец, 20% респондентов признались, что накануне Нового года их раздражают вообще все перечисленные форматы маркетинга.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

