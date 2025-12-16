На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, что их бесит накануне Нового года

Каждого второго опрошенного россиянина бесят фальшивые скидки накануне Нового года
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Накануне Нового года каждого второго опрошенного россиянина особенно сильно раздражают мнимая выгода от брендов, фальшивые скидки и акции с дорогими призами, которые невозможно выиграть. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного коммуникационным агентством FAVES Communications (есть у «Газеты.Ru»).

Больше всего 56% опрошенных россиян бесят мнимая выгода или ложные подарки: скидка на выезд мастера, бесплатные консультации, замеры, уборка. Акции такого рода часто вызывают негатив, так как предлагают потребителю в качестве подарка не какой-то реальный бонус, а то, что и так входит в услугу. Например, кухонный гарнитур по индивидуальному проекту не изготовить без предварительного выезда мастера и замеров.

На втором месте с небольшим отставанием оказались фальшивые скидки, которые раздражают 55% опрошенных. С развитием технологий отслеживать изменения цен стало просто, и бренды, которые искусственно завышают стоимость, а затем делают «скидку», серьезно рискуют своей репутацией.

Третье место заняли акции с дорогими суперпризами, реальность которых сложно или невозможно проверить: розыгрыш путевки на Мальдивы, годовой запас топлива, подарочный сертификат на 1 млн рублей. Такие попытки сыграть на азарте вызывают отторжение у 51% респондентов.

«Маркетинговые активности, которые создают лишь иллюзию ценности, легко считываются современной аудиторией и воспринимаются как обман, как попытка манипуляции. Это негативно влияет на отношение к бренду, причем не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Столкнувшись однажды с «нарисованной» скидкой, покупатель вряд ли захочет повторно иметь дело с этой компанией», — отметила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.

Чуть меньше негатива вызывают акции, которые имеют значительные ограничения — например, по времени. Так, 43% опрошенных рассказали, что их раздражает иллюзия срочности и дефицита: «Только сегодня!», «Последний шанс», «Воспользуйтесь скидкой в течение трех дней». 39% недовольны, когда бренды начисляют бонусы, которые быстро сгорают, а 38% — когда скидка предоставляется только новым клиентам.

Треть интернет-пользователей (32%) отметили, что часто отторжение вызывают акции в формате «Второй товар бесплатно». Такие предложения воспринимаются как попытка бренда избавиться от продукции, на которую нет спроса или у которой выходит срок годности. Многих раздражают и промокоды на скидки/подарки в различных онлайн-сервисах, так как чаще всего эти предложения оказываются нерелевантными.

Наименьший негатив вызывают праздничные распродажи — только 17% опрошенных их недолюбливают. Наконец, 20% респондентов признались, что накануне Нового года их раздражают вообще все перечисленные форматы маркетинга.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали, о чем мечтают на Новый год.

