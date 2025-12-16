На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лука Сафронов оценил спорное пианино Ларисы Долиной: «Маленькие бирюльки»

Пианист Сафронов: пианино Долиной подойдет для обучения в музыкальной школе
true
true
true
close
YouTube

Музыкант Лука Сафронов оценил спорное пианино певицы Ларисы Долиной, которая просила покупательницу своей квартиры Полину Лурье оставить ей инструмент и стул к нему после продажи жилья. Пианиста цитирует aif.ru.

Сафронов ознакомился с фотографиями пианино из открытых источников и выразил мнение, что это электропианино Clavinova, скорее всего, фирмы Roland. По словам музыканта, это инструмент с дешевым молоточковым механизмом, который может стоить около 200 тысяч рублей.

«Электропианино, как на фото, используют для обучения детей в музыкальных школах, чтобы не мешать соседям», — сказал он.

Пианино Долиной Сафронов сравнил с обычным синтезатором, на котором ребенок может наигрывать «свои маленькие бирюльки»

«Достаточно скромно все, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — заключил эксперт.

Долина и Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О том, что Долина просила оставить ей пианино, рассказывала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами