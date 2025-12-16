Лука Сафронов оценил спорное пианино Ларисы Долиной: «Маленькие бирюльки»

Музыкант Лука Сафронов оценил спорное пианино певицы Ларисы Долиной, которая просила покупательницу своей квартиры Полину Лурье оставить ей инструмент и стул к нему после продажи жилья. Пианиста цитирует aif.ru.

Сафронов ознакомился с фотографиями пианино из открытых источников и выразил мнение, что это электропианино Clavinova, скорее всего, фирмы Roland. По словам музыканта, это инструмент с дешевым молоточковым механизмом, который может стоить около 200 тысяч рублей.

«Электропианино, как на фото, используют для обучения детей в музыкальных школах, чтобы не мешать соседям», — сказал он.

Пианино Долиной Сафронов сравнил с обычным синтезатором, на котором ребенок может наигрывать «свои маленькие бирюльки»

«Достаточно скромно все, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — заключил эксперт.

Долина и Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О том, что Долина просила оставить ей пианино, рассказывала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.