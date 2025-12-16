На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Красноярке грузовик опрокинулся на рабочего, мужчина не выжил

Mash: манипулятор опрокинулся и задавил рабочего в Красноярске
В Красноярске манипулятор опрокинулся и задавил пожилого рабочего. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Сотрудник барнаульской компании «Стройтранс-22» переносил груз из одной машины в другую. Вес оказался слишком большим, автомобиль опрокинулся и прижал 60-летнего мужчину», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что детали грузового автомобиля разлетелись по снегу. По данным канала, в результате произошедшего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники прокуратуры и следственного комитета проводят проверку.

До этого в Анивском районе Сахалинской области мужчина попал под колеса Toyota Crown. Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место аварии прибили экстренные службы города. Далее заметно, что Toyota Crown получила повреждения. По данным канала, иномарка сбила сахалинца днем 16 декабря на въезде в село Воскресенское.

Ранее в Курганской области машина с ребенком разбилась в ДТП.

