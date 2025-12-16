В Башкирии более 200 баранов ушли под лед на озере

В Башкирии под лед провалились более 200 баранов

В Башкирии более 200 баранов оказались на дне озера. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на озере Узеть, недалеко от населенного пункта Луч. По данным ведомства, поголовье принадлежит одному владельцу. Баранов решили перегнать по льду, но он оказался недостаточно плотным, поэтому животные ушли под воду.

На место прибыла оперативная группа ведомства. Специалисты планируют извлечь баранов из водоема сегодня.

«Ситуация – на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», – сообщается в публикации.

В МЧС напомнили, что не стоит выходить на лед в компании в случае, если его толщина не достигает минимум 15 сантиметров.

До этого в Пермском крае мужчина и женщина провалились под лед. Несмотря на толщину льда, они решили пересечь водоем на снегоходе. Они провалились под воду, спасти пострадавших не смогли.

Ранее двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил.