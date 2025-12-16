На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии более 200 баранов ушли под лед на озере

В Башкирии под лед провалились более 200 баранов
true
true
true
close
МЧС Башкортостан/MAX

В Башкирии более 200 баранов оказались на дне озера. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на озере Узеть, недалеко от населенного пункта Луч. По данным ведомства, поголовье принадлежит одному владельцу. Баранов решили перегнать по льду, но он оказался недостаточно плотным, поэтому животные ушли под воду.

На место прибыла оперативная группа ведомства. Специалисты планируют извлечь баранов из водоема сегодня.

«Ситуация – на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», – сообщается в публикации.

В МЧС напомнили, что не стоит выходить на лед в компании в случае, если его толщина не достигает минимум 15 сантиметров.

До этого в Пермском крае мужчина и женщина провалились под лед. Несмотря на толщину льда, они решили пересечь водоем на снегоходе. Они провалились под воду, спасти пострадавших не смогли.

Ранее двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами