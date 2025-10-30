Продолжить серию: Хачанов играет с де Минором на «Мастерсе». LIVE

18:35

Карен Хачанов занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге, в то время как его соперник стоит шестым. Но в трех личных встречах две победы остались за россиянином. Причем он выиграл два последних матча у де Минора. В последний раз играли в 2024 году еще, а до того в 2022 и 2020.