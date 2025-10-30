Продолжить серию: Хачанов играет с де Минором на «Мастерсе». LIVE

Тяжелый гейм был на подаче Хачанова. Дважды уступал — 0:15 и 15:30, но затем смог выиграть три розыгрыша подряд — 1:1.
Слишком много ошибок допускает Хачанов, в то время как его оппонент действует четко и максимально нагнетает давление, заставляя россиянина бить в сетку и по аутам — 0-1.
Смог в розыгрыше Алекс обострить ударом в угол и затем закрыть виннером с хафкорта в свободную часть корта — 1:4.
Какой розыгрыш! Хачанов успел к укороченному, затем догнал обводящую свечку, сам кинул свечку, которая выровняла розыгрыш, постепенно преимущество перешло к россиянину, но в итоге он не попал на вылет с лета по линии — меньше, брейк-пойнт.
В розыгрыше со второй подачи де Минора мяч ударился в трос и перевалился на сторону Хачанова — 40:30. Австралиец извинился.
Карен Хачанов занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге, в то время как его соперник стоит шестым. Но в трех личных встречах две победы остались за россиянином. Причем он выиграл два последних матча у де Минора. В последний раз играли в 2024 году еще, а до того в 2022 и 2020.