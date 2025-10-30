На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Продолжить серию: Хачанов играет с де Минором на «Мастерсе». LIVE

Теннис. «Мастерс». Париж. Третий круг. Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия). ОНЛАЙН
Dan Hamilton/IMAGN IMAGES/Reuters
В матче третьего круга «Мастерса» в Париже россиянин Карен Хачанов играет с австралийцем Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:27

Сорвал бэкхенд россиянин после приема Алекса — 30:30.

19:26

Очко с подачи — 30:15.

19:26

Подача, прием, виннер — 15:15.

19:25

Хачанов в розыгрыше с первой подачи выбежал к сетке, но де Минор обвел свечой — 0:15.

19:23

У сетки закрыл австралиец гейм — 1:2.

19:23

Обменивались ударами с задней линии, и Карен в итоге не попал по длине — 40:15.

19:22

Отыграл Карен один мяч — 30:15.

19:21

Де Минор взял очко с подачи, а затем выиграл розыгрыш на втором мяче — 30:0.

19:21

Тяжелый гейм был на подаче Хачанова. Дважды уступал — 0:15 и 15:30, но затем смог выиграть три розыгрыша подряд — 1:1.

19:19

Хачанов выиграл один мяч, но в австралиец забрал гейм подачей — 0:1.

19:19

Нет приема — 40:0.

19:18

Еще ошибка Хачанова — 30:0.

19:17

Начался второй сет, и первое очко на подаче де Минора за ним — 15:0.

19:14

Слишком много ошибок допускает Хачанов, в то время как его оппонент действует четко и максимально нагнетает давление, заставляя россиянина бить в сетку и по аутам — 0-1.

19:13

И ошибка Карена закончила первый сет — 2:6.

19:13

Ошибся Карен — 15:40, двойной сетбол.

19:12

Две подряд ошибки Хачанова — 15:30.

19:10

Россиянин взял первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

19:09

Гейм за де Минором — 2:5.

19:08

Три подряд отличные подачи у де Минора — 40:0.

19:05

Гейм под «ноль» — 2:4.

19:05

Еще одна подача прошла — 40:0.

19:05

Две отличных подачи Хачанова — 30:0.

19:02

Смог в розыгрыше Алекс обострить ударом в угол и затем закрыть виннером с хафкорта в свободную часть корта — 1:4.

19:01

Две отменных подачи австралийца — больше.

19:00

Попал Хачанов — меньше, брейк-пойнт.

18:59

Снова завязал розыгрыш Хачанов и заставил оппонента допустить ошибку — ровно.

18:59

Прошел форхенд у австралийца — больше.

18:58

Аут у де Минора в розыгрыше — 40:40.

18:57

Не попал Хачанов — 40:30.

18:57

Отличный прием Хачанова — 30:30.

18:55

Отыграл одно очко Карен — 30:15.

18:54

Уверенно свой гейм начал австралиец — 30:0.

18:53

Под «ноль» закрыл гейм Хачанов — 1:3.

18:53

Карен забрал первый мяч на своей подаче — 15:0.

18:50

У сетки австралиец закрыл гейм — 0:3.

18:49

Еще один розыгрыш за де Минором — 40:30.

18:49

Аут у Хачанова с приема — 30:30.

18:48

Отличный прием Карена — 15:30.

18:48

Отыгрался де Минор — 15:15.

18:48

Хачанов взял первый мяч на чужой подаче — 0:15.

18:47

И де Минор дожал гейм — 0:2, сразу с брейком повел австралиец.

18:46

Какой розыгрыш! Хачанов успел к укороченному, затем догнал обводящую свечку, сам кинул свечку, которая выровняла розыгрыш, постепенно преимущество перешло к россиянину, но в итоге он не попал на вылет с лета по линии — меньше, брейк-пойнт.

18:45

Сорвал Хачанов форхенд — 40:40.

18:44

И снова с атаками Карена не справился австралиец — 40:30.

18:44

Хорош в атаке с хафкорта россиянин — 30:30.

18:43

Здесь Хачанов атакует после приема соперника, и тот не перекидывает сетку — 15:30.

18:43

Прием на вылет — 0:30.

18:4

Первый розыгрыш на подаче Хачанова заканчивается аутом после его удара — 15:0.

18:41

Подачей завершил гейм Алекс — 0:1.

18:40

В розыгрыше со второй подачи де Минора мяч ударился в трос и перевалился на сторону Хачанова — 40:30. Австралиец извинился.

18:0

И еще двойная ошибка — 30:30.

18:39

Двойная ошибка — 30:15.

18:38

Очко со второй подачи австралийца — 30:0.

18:38

Сразу же не получается принять у Хачанова — 15:0.

18:38

Алекс де Минор выходит на подачу первым.

18:35

Карен Хачанов занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге, в то время как его соперник стоит шестым. Но в трех личных встречах две победы остались за россиянином. Причем он выиграл два последних матча у де Минора. В последний раз играли в 2024 году еще, а до того в 2022 и 2020.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Мастерса» в Париже россиянин Карен Хачанов играет с австралийцем Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

