Спорт

Время реванша: Рублев играет с Шелтоном в Париже. LIVE

Теннис. «Мастерс». Париж. Третий круг. Бен Шелтон (США) — Андрей Рублев (Россия). ОНЛАЙН
Jaimi Joy/Reuters
В матче третьего круга «Мастерса» в Париже встречаются американец Бен Шелтон и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:52

Дожал в атаке со второй подаче розыгрыш россиянин — 40:30.

17:52

И еще одна блестящая подача — 30:30.

17:52

Отыграл один мяч подачей Андрей — 15:30.

17:51

Аут по длине у Андрея — 0:30.

17:51

Розыгрыш на подаче Рублева закончился очком в пользу американца — 0:15.

17:50

И еще три очка с подач — 2:2.

17:48

Отменная подача Шелтона — 15:0.

17:46

И еще эйс — 1:2.

17:46

Еще один выигранный Андреем розыгрыш и затем подача на вылет — 40:0.

17:45

Первый розыгрыш на подаче Рублева остался за ним — 15:0.

17:44

Шелтон ошибся, но тут же здорово подал и забрал гейм — 1:1.

17:43

Очеь легко и уверенно действует Шелтон на своей подаче — 40:0.

17:41

Шелтон отыграл одно очко, но Рублев тут же здорово подал — 0:1.

17:40

Шелтон не справился с подачей — 40:15.

17:39

Еще очко за Андреем — 30:15.

17:39

Начался второй сет. Рублев ошибся в первом розыгрыше на своей подаче, но взял второй — 15:15.

17:33

Мы смотрим теннис очень высокого уровня. Андрей Рублев классно держит свою подачу, сражаясь против соперника, который подает, как киборг. На тай-брейке россиянин сотворил чудо, отыгравшись с 3-6, но в последнем розыгрыше ему чуточку не повезло. Ну или Шелтон просто гениально попал — 1-0.

17:32

Все тянул Шелтон, Рублев тоже все попадал, но после мощной атаки Андрея в угол американец догнал и из обороны на сантиметры, но все же зацепил заднюю линию — 7:6 (8-6)!

17:31

Хорош был Рублев, но смог с лета технично закрыть сетку Шелтон — 7-6, четвертый сетбол американца, но третий на подаче россиянина будет.

17:30

Рублев с трудом принял первую подачу, затем угадал направление атаки и поймал на выходе к сетке американца, который дал с лета в аут по длине — 6-6! Три сетбола отыграл Андрей! Но еще ничего не сделано.

17:30

Еще одна классная атака Рублева — 6-5, но теперь будет сетбол на подаче Шелтона уже.

17:30

Забрал Рублев в атаке розыгрыш — 6-4, еще два сетбола у Шелтона.

17:28

Рублев зацепился за прием и классно провел розыгрыш в атаке — 5-3, есть один обратный минибрейк.

17:29

Задавил после подачи американец — 6-3, три сетбола, но две подачи Рублева.

17:28

Рублев атаковал, и сам ошибся — 5-2, Шелтон впереди с двумя минибрейками.

17:27

Рублев попал в самую линию после приема соперника — 4-2.

17:26

Очко с подачи — 4-1.

17:25

Бегал в обороне и доставал мячи Рублев, а Бен взял и укоротил — 3-1.

17:25

Шелтон из обороны не без везения несколько раз попал, а затем трос погасил силу удара Рублева, и американец забил на вылет — 2-1, минибрейк.

17:24

Сетка у американца в розыгрыше со второй подачи Андрея — 1-1.

17:24

Сразу же эйс Шелтона — 1-0.

17:23

Под «ноль» взял свой гейм Рублев после ошибки соперника — 6:6. Нас ждет тай-брейк.

17:22

Уверенно и продуктивно погонял Бена Рублев — 40:0.

17:22

Трос помог Андрею забрать очко. Извинился — 30:0.

17:22

Отличная подача Рублева — 15:0.

17:19

Удар американца на вылет по линии после приема Рублевым второй подачи — 6:5. Тай-брейк Шелтон себе уже обеспечил.

17:19

Аут с приема — 40:0.

17:19

Уверенное начало своего гейма от Шелтона — 30:0.

17:17

Четко вел розыгрыш Андрей, и в итоге соперник пробил в аут по длине — 5:5.

17:17

Отменная подача Рублева — больше.

17:16

Шелтон пошел вперед с приема и забрал очко — 40:40.

17:15

Слишком хорошо укоротил Шелтон — 40:30.

17:14

Классно попал Рублев — 40:15.

17:13

Погонял Андрей соперника, а когда пробил покороче, то еле догнал, но не перебросил сетку — 30:15.

17:13

Отыгрался Андрей — 15:15.

17:12

Завязалась борьба в розыгрыше на подаче Рублева, Шелтон героически оборонялся, пока россиянин в выигранной уже ситуации не пробил смэшем в сетку — 0:15.

17:09

И еще эйс, причем на втором мяче — 5:4.

17:09

Эйс по центру — 40:0.

17:08

Не справляется Андрей с атаками соперника — 30:0.

17:08

Хороша подача Шелтона — 15:0.

17:07

Аут по длине у американца — 4:4.

17:06

Аут у Шелтона в розыгрыше при попытке пробить на вылет — больше.

17:06

Шелтон смог повести розыгрыш в атаке и задавил россиянина мощью — 40:40.

17:05

Очко с подачи — 40:30.

17:04

Идеально провел Андрей комбинацию в розыгрыше со второй подачи и в итоге забил на вылет с хафкорта — 30:30.

17:04

Еще один затяжной розыгрыш, но он закончился шикарным виннером Шелтона — 15:30.

17:03

Классно попал по длине Рублев после чего драйвом в свободную часть корта закрыл розыгрыш — 15:15.

17:03

Первое очко на подаче Рублева осталось за Шелтоном — 0:15.

17:00

Атаковал Рублев в розыгрыше со второй подачи, но Шелтон идеально попал по длине — 4:3.

16:59

Напряженный розыгрыш, но последнее слово в нем осталось за американцем — 40:30.

16:59

Эйс по диагонали — 30:30.

16:58

Отыграл один мяч Шелтон — 15:30.

16:57

В розыгрыше со второй подачи неудачно укоротил Шелтон — 0:30.

16:57

Забрал Андрей первый розыгрыш на чужой — 0:15.

16:57

Рублев на своих подачах пока ничуть не хуже, чем Шелтон на своих. Под «ноль» — 3:3.

16:55

Рублев очень уверенно начал свой гейм — 30:0.

16:53

Нет приема — 3:2.

16:52

Рублев завязал розыгрыш, но сам и угодил в сетку — 40:15.

16:52

Не дает Бен шансов — 30:15.

16:51

Рублев взял первое очко, но Шелтон тут же ответил подачей — 15:15.

16:50

Грубейшую ошибку допустил Шелтон, а следующий розыгрыш Андрей выиграл уже сам — 2:2.

16:49

Рублев хорош в розыгрыше со второй подачи в атаке — 30:0.

16:48

Уверенная первая подача Рублева — 15:0.

16:46

Прием второй подачи в сетку — 2:1.

16:46

Еще эйс, уже по центру корта — 40:15.

16:45

Косой эйс — 30:15.

16:45

Тут же могучая подача — 15:15.

16:44

Рублев смог принять мощную подачу Шелтона, мяч полетел глубоко, и американец ответил в аут по длине — 0:15.

16:44

Еще два мяча уверенно за Рублевым — 1:1.

16:43

Снова хорош россиянин в атаке — 30:15.

16:42

Здорово провел атакующую комбинацию в затяжном розыгрыше Андрей и закончил его вынужденной ошибкой соперника по длине — 15:15.

16:42

Рублев пошел со второй подачи вперед и нарвался на обводку — 0:15.

16:41

Гейм под «ноль» еще одной подачей — 1:0.

16:40

Две подряд подачи без шансов — 40:0.

16:39

Легко выигрывает американец первый мяч на второй подаче — 15:0.

16:39

Шелтон выходит на подачу.

16:35

Уже разминаются теннисисты. Скоро матч начнется.

16:32

Шелтон является седьмой ракеткой мира, Рублев занимает 17-е место в рейтинге. Они встречались один раз, и в четвертьфинале в Базеле в 2024 году победил американец — 7:5, 6:7 (3-7), 6:4.

16:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Мастерса» в Париже встречаются американец Бен Шелтон и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

