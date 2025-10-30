Время реванша: Рублев играет с Шелтоном в Париже. LIVE

Мы смотрим теннис очень высокого уровня. Андрей Рублев классно держит свою подачу, сражаясь против соперника, который подает, как киборг. На тай-брейке россиянин сотворил чудо, отыгравшись с 3-6, но в последнем розыгрыше ему чуточку не повезло. Ну или Шелтон просто гениально попал — 1-0.
Все тянул Шелтон, Рублев тоже все попадал, но после мощной атаки Андрея в угол американец догнал и из обороны на сантиметры, но все же зацепил заднюю линию — 7:6 (8-6)!
Хорош был Рублев, но смог с лета технично закрыть сетку Шелтон — 7-6, четвертый сетбол американца, но третий на подаче россиянина будет.
Рублев с трудом принял первую подачу, затем угадал направление атаки и поймал на выходе к сетке американца, который дал с лета в аут по длине — 6-6! Три сетбола отыграл Андрей! Но еще ничего не сделано.
Рублев зацепился за прием и классно провел розыгрыш в атаке — 5-3, есть один обратный минибрейк.
Шелтон из обороны не без везения несколько раз попал, а затем трос погасил силу удара Рублева, и американец забил на вылет — 2-1, минибрейк.
Удар американца на вылет по линии после приема Рублевым второй подачи — 6:5. Тай-брейк Шелтон себе уже обеспечил.
Погонял Андрей соперника, а когда пробил покороче, то еле догнал, но не перебросил сетку — 30:15.
Завязалась борьба в розыгрыше на подаче Рублева, Шелтон героически оборонялся, пока россиянин в выигранной уже ситуации не пробил смэшем в сетку — 0:15.
Идеально провел Андрей комбинацию в розыгрыше со второй подачи и в итоге забил на вылет с хафкорта — 30:30.
Классно попал по длине Рублев после чего драйвом в свободную часть корта закрыл розыгрыш — 15:15.
Рублев смог принять мощную подачу Шелтона, мяч полетел глубоко, и американец ответил в аут по длине — 0:15.
Здорово провел атакующую комбинацию в затяжном розыгрыше Андрей и закончил его вынужденной ошибкой соперника по длине — 15:15.
Шелтон является седьмой ракеткой мира, Рублев занимает 17-е место в рейтинге. Они встречались один раз, и в четвертьфинале в Базеле в 2024 году победил американец — 7:5, 6:7 (3-7), 6:4.