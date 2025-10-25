Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Лукина чисто исполнила сольные прыжки — тройной риттбергер и двойной аксель. Однако, к сожалению, девушка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп.
Первый прыжок в этом каскаде вышел недокрученным, и фигуристка с трудом удержалась от падения. Видимо, это не позволило ей с достаточной силой оттолкнуться, чтобы хорошо сделать тулуп.
Лукина рискнула и поставила непростой каскад в финальную часть программы, где за него можно получить бонусы. Пока что риск не удался, но все впереди!
Фигуристка каталась под вкрадчивую и кокетливую композицию Bang Bang (Kovaсs) и полностью передала ее настроение, порадовав элегантной хореографией.
Оценка Кудлай за короткую программу — 61,06 балла. Судьи нашли нечеткое ребро на прыжках и снизили оценку за технику.
Блестящее выступление! Кудлай чисто исполнила весь прыжковый набор — тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, а также сделала все вращения исполнены на высший, четвертый уровень сложности. Но самое главное — девушка по-настоящему завела публику, заразив людей своим драйвом.
Кудлай каталась под энергичную композицию Sweet Dreams (Eurythmics, Klass) и сорвала громогласные аплодисменты. На финальной дорожке шагов все зрители от души хлопали в такт музыке. Браво!
Куликова очень легко исполнила все прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Также фигуристка порадовала прекрасным скольжением под завораживающее фортепиано в высоком темпе — композицию Night Forest (Ilya Beshevli). Браво!