Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Лукина чисто исполнила сольные прыжки — тройной риттбергер и двойной аксель. Однако, к сожалению, девушка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп.

Первый прыжок в этом каскаде вышел недокрученным, и фигуристка с трудом удержалась от падения. Видимо, это не позволило ей с достаточной силой оттолкнуться, чтобы хорошо сделать тулуп.

Лукина рискнула и поставила непростой каскад в финальную часть программы, где за него можно получить бонусы. Пока что риск не удался, но все впереди!

Фигуристка каталась под вкрадчивую и кокетливую композицию Bang Bang (Kovaсs) и полностью передала ее настроение, порадовав элегантной хореографией.