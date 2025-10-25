На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт

Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
true
true
true
В Магнитогорске проходит первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Женщины-одиночницы выступают с короткой программой. В соревнованиях принимает участие ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:25

На льду — Арина Мариничева из Республики Карелия!

13:24

Оценка Лукиной за короткую программу — 46,67 балла.

13:22

Лукина чисто исполнила сольные прыжки — тройной риттбергер и двойной аксель. Однако, к сожалению, девушка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп.

Первый прыжок в этом каскаде вышел недокрученным, и фигуристка с трудом удержалась от падения. Видимо, это не позволило ей с достаточной силой оттолкнуться, чтобы хорошо сделать тулуп.

Лукина рискнула и поставила непростой каскад в финальную часть программы, где за него можно получить бонусы. Пока что риск не удался, но все впереди!

Фигуристка каталась под вкрадчивую и кокетливую композицию Bang Bang (Kovaсs) и полностью передала ее настроение, порадовав элегантной хореографией.

13:18

Оценка Кудлай за короткую программу — 61,06 балла. Судьи нашли нечеткое ребро на прыжках и снизили оценку за технику.

13:19

На льду — Софья Лукина из Башкортостана!

13:17

Блестящее выступление! Кудлай чисто исполнила весь прыжковый набор — тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, а также сделала все вращения исполнены на высший, четвертый уровень сложности. Но самое главное — девушка по-настоящему завела публику, заразив людей своим драйвом.

Кудлай каталась под энергичную композицию Sweet Dreams (Eurythmics, Klass) и сорвала громогласные аплодисменты. На финальной дорожке шагов все зрители от души хлопали в такт музыке. Браво!

13:14

На льду — Арина Кудлай из петербургской Академии фигурного катания!

13:13

Оценка Елизаветы Куликовой за короткую программу — 67,28 балла.

13:12

Куликова очень легко исполнила все прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Также фигуристка порадовала прекрасным скольжением под завораживающее фортепиано в высоком темпе — композицию Night Forest (Ilya Beshevli). Браво!

13:08

На льду — Елизавета Куликова!

13:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня женщины выступают с короткой программой на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Порядок выступления:

close
Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Будет очень больно. Очень». Почему Бельгия отказалась воровать активы России
В Бельгии признали, что ответ России на конфискацию активов ЦБ будет болезненным
ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных. Военная операция, день 1340-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1340-й день
В Москве мигранты разбили автомобили, когда толпой дрались дорожными знаками
Наркоторговцы стали перевозить кокаин в Европу в специях и соках
Названа одна из причин отказа Бельгии от экспроприации активов РФ
Украинский волонтер заявила, что фронт ВСУ «трещит по швам»
«Спартак» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ
Новости и материалы
Жена Джастина Бибера рассказала о планах на второго ребенка на фоне скандала с Гомес
Генпрокурор РФ отметил политизированность в сфере возвращения преступных активов
В Красноярском крае на ребенка напали бродячие собаки
В сети показали уникальные наушники AirPods, которые никогда не были в продаже
Лавров поздравил Казахстан с Днем Республики
В Белоруссии назвали действия Литвы на границе «бездумными»
«Tomahawk вряд ли прибудут в Киев»: на Западе рассказали, как США будут давить на РФ
Популярный стример признался, что лишь дважды за всю жизнь менял наволочку
В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки БПЛА
В Узбекистане тренер по ММА избивал детей палкой
Володин предупредил будущие поколения в ЕС о расплате за «открытый грабеж»
Российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру
Арестович анонсировал аудит «украинской коррупции» со стороны Запада
Военные РФ поразили пусковую установку украинского комплекса «Нептун»
В Таиланде умерла королева-мать Сирикит
В Москве мигранты устроили массовую драку дорожными знаками и попали на видео
Аэропорт в Ухте временно не принимает и не отправляет самолеты
Третий человек за две недели умер на территории Disney World во Флориде
Все новости
Жителям Белгородской области предлагают уехать в ПВР после повреждения плотины
Стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США
Главный раввин Днепра назвал точную дату окончания конфликта на Украине
В Госдуме заявили, что не уступят Японии Курильские острова
899-й гол: Овечкин в шаге от фантастического достижения в НХЛ
Александр Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Энергоресурсы, изъятие активов и ракеты. В Европе разработали стратегию победы над Россией
Telegraph: «коалиция желающих» готовит новую стратегию максимального давления на РФ
«Наворотили мы по молодости»: как Сенчукова стала звездой благодаря Рыбину
«Достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению». Зачем глава РФПИ Дмитриев прилетел в США
Дмитриев: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине
«Перестал быть в группе просто «третьим»: интервью с участником «Иванушек» Кириллом Туриченко
Певец Кирилл Туриченко заявил, что продюсер Матвиенко разгадал секрет вечных песен
25 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 25 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В Петербурге обрушилась крыша Ладожского вокзала. Организована эвакуация
В Петербурге на Ладожском вокзале произошло обрушение крыши
Новые самолеты, ракеты и 7000 солдат: Франция готова вмешаться в конфликт на Украине
Во Франции заявили о готовности разместить войска на Украине в 2026 году
Грозятся убить, мешают спать, высмеивают рост. Как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме
Экс-президенту Франции Саркози в тюрьме пригрозили убийством
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами