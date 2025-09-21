На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Гениальный российский фигурист в шаге от Олимпиады. LIVE

Фигурное катание. Отборочный турнир ОИ-2026. Мужчины. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник борется за олимпийскую квоту на квалификационном турнире в Пекине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:35

Тем временем у нас пауза на заливку льда.

09:30

Паоло Барромео из Филиппин закрывает первую разминку. Потенциально сильнейший прокат это мог бы быть, заявил азиатский спортсмен тройной аксель в самом начале программы, но сорвал его. Итоговая оценка Барромео --105,69 балла.

09:22

Продолжает турнир Харвис Ё из Гонконга. Совсем другого уровня этот фигурист по сравнению с предыдущими — пускай его программа оказалась не слишком сложной, однако почти все исполнено чисто и аккуратно. Судьи щедро наградили Харвиса за старание, его оценка составила 112,09 балла.

09:14

Диллан Джадж из Ирландии следующим появился на льду. Начал вроде бы неплохо, но после серии ошибок в середине программы откровенно бросил бороться за элементы и думал, как бы поскорее закончить со всем этим. 83,53 балла в его активе.

09:07

Габриэль Мартинес из Колумбии следом появляется на площадке, совсем он не попал в музыку, будучи слишком зацикленным на том, чтобы справиться с прыжковым контентом в своей программе. Чуть более 80 баллом получает южноамериканец.

09:01

Совсем не получился прокат и Давида, почти все элементы в красной зоне — лишь два из них ушли на пересмотр арбитров. Его оценка — 66,08 балла.

08:55

Итак, поехали! Первым на площадку выходит Давид Гувейа из Португалии!

08:45

На ваших экранах стартовый протокол сегодняшнего соревновательного дня.

08:40

Соревнования начнутся в 08:50 по московскому времени.

08:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Болеем за Петра Гуменника, который сегодня на олимпийской квалификации представит произвольную программу!

