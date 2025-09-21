Гениальный российский фигурист в шаге от Олимпиады. LIVE

Паоло Барромео из Филиппин закрывает первую разминку. Потенциально сильнейший прокат это мог бы быть, заявил азиатский спортсмен тройной аксель в самом начале программы, но сорвал его. Итоговая оценка Барромео --105,69 балла.
Продолжает турнир Харвис Ё из Гонконга. Совсем другого уровня этот фигурист по сравнению с предыдущими — пускай его программа оказалась не слишком сложной, однако почти все исполнено чисто и аккуратно. Судьи щедро наградили Харвиса за старание, его оценка составила 112,09 балла.
Диллан Джадж из Ирландии следующим появился на льду. Начал вроде бы неплохо, но после серии ошибок в середине программы откровенно бросил бороться за элементы и думал, как бы поскорее закончить со всем этим. 83,53 балла в его активе.
Габриэль Мартинес из Колумбии следом появляется на площадке, совсем он не попал в музыку, будучи слишком зацикленным на том, чтобы справиться с прыжковым контентом в своей программе. Чуть более 80 баллом получает южноамериканец.
Совсем не получился прокат и Давида, почти все элементы в красной зоне — лишь два из них ушли на пересмотр арбитров. Его оценка — 66,08 балла.