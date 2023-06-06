Остановить легенду: Хачанов бьется с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос». LIVE

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович играет с россиянином Кареном Хачановым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале второго турнира «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович играет с россиянином Кареном Хачановым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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