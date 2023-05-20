Бой за финал: Медведев в Риме сражается с Циципасом. LIVE

На подачу вышел Медведев и классный розыгрыш провел. Не справился Стефанос с переводом — 15:0.
Нанесли по два удара по диагонали, а потом Циципас укоротил, словно в ответ на то, что Медведев сделал в прошлом гейме — 2:1.
Долгий обмен ударами по диагонали, а потом Медведев шикарно укорачивает, и соперник не успевает — 40:30. В розыгрыше было 23 удара.
Медведев и Циципас встречались 11 раз. Семь побед на счету россиянина, четырежды побеждал грек. Но Медведев выиграл первые пять встреч, а дальше имеет баланс 2-4. Причем последние два поединка за Стефаносом. На грунте они встречались дважды. Сначала на «Мастерсе» в Монте-Карло победил россиянин, а затем в четвертьфинале на «Ролан Гаррос» сильнее был уже грек, причем в трех сетах.
Это второй полуфинал «Мастерса» в Риме. В первом датчанин Хольгер Руне только что одержал драматичную волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:7 (2-7), 6:4, 6:2.