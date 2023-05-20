Бой за финал: Медведев в Риме сражается с Циципасом. LIVE

17:10

Медведев и Циципас встречались 11 раз. Семь побед на счету россиянина, четырежды побеждал грек. Но Медведев выиграл первые пять встреч, а дальше имеет баланс 2-4. Причем последние два поединка за Стефаносом. На грунте они встречались дважды. Сначала на «Мастерсе» в Монте-Карло победил россиянин, а затем в четвертьфинале на «Ролан Гаррос» сильнее был уже грек, причем в трех сетах.