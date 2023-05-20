Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Бой за финал: Медведев в Риме сражается с Циципасом. LIVE

Теннис. «Мастерс». Рим. Полуфинал. Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). ОНЛАЙН

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме российский теннисист Даниил Медведев сражается с представителем Греции Стефаносом Циципасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:49

Обменивались глубокими ударами, а потом Даниил красиво укоротил — 30:15.

17:48

Два подряд быстрых мяча взял Циципас — 30:0.

17:47

Дожимает Даниил уверенно свою подачу — 4:2.

17:46

Аут по ширине у Циципаса с бэкхенда — 40:15.

17:46

К сетке идет грек, но Даниил его переигрывает — 30:15.

17:45

А вот уже ошибка россиянина — 15:15.

17:44

Берет Медведев первое очко на своей подаче — 15:0.

17:42

Под ноль берет свою подачу Стефанос — 3:2.

17:41

Пока все по плану на подаче у грека — 40:0.

17:40

Циципас идет к сетке и берет первое очко — 15:0.

17:40

У сетки косым виннерсом завершает гейм Даниил — 3:1.

17:39

Аут у Медведева в розыгрыше — 40:30.

17:39

Попал россиянин, хоть грек и считает иначе — 40:15.

17:38

Ошибка от Даниила — 30:15.

17:38

Еще очко за россиянином — 30:0.

17:37

На подачу вышел Медведев и классный розыгрыш провел. Не справился Стефанос с переводом — 15:0.

17:35

Нанесли по два удара по диагонали, а потом Циципас укоротил, словно в ответ на то, что Медведев сделал в прошлом гейме — 2:1.

17:34

В сетку пробивает Даниил — 40:0.

17:33

Уверенно начинает свою подачу Циципас — 30:0.

17:32

Очко с подачи — 2:0.

17:31

Долгий обмен ударами по диагонали, а потом Медведев шикарно укорачивает, и соперник не успевает — 40:30. В розыгрыше было 23 удара.

17:31

Ошибается россиянин — 30:30.

17:30

Отличный удар Медведева, но тут же своим очком отвечает Циципас — 30:15.

17:29

Первый мяч на своей подаче за Даниилом — 15:0.

17:28

Ошибается грек — 1:0! С брейком повел Даниил!

17:28

Не попадает Циципас — 30:40, сразу брейк-пойнт!

17:27

Первый розыгрыш, и в нем сильнее россиянин — 30:30.

17:26

Ошибается грек — 30:15.

17:26

Очко с подачи — 30:0.

17:25

Подает грек, выходит к сетке и берет первое очко — 15:0.

17:25

Закончился дождь. Медведев выиграл жеребьевку. Первым подавать будет Циципас.

17:22

Никак матч не начнется пока из-за дождя.

17:15

Дождик капает, матч пока не начинается.

17:13

Теннисисты на корте. Скоро матч начнется.

17:10

Медведев и Циципас встречались 11 раз. Семь побед на счету россиянина, четырежды побеждал грек. Но Медведев выиграл первые пять встреч, а дальше имеет баланс 2-4. Причем последние два поединка за Стефаносом. На грунте они встречались дважды. Сначала на «Мастерсе» в Монте-Карло победил россиянин, а затем в четвертьфинале на «Ролан Гаррос» сильнее был уже грек, причем в трех сетах.

17:05

Это второй полуфинал «Мастерса» в Риме. В первом датчанин Хольгер Руне только что одержал драматичную волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:7 (2-7), 6:4, 6:2.

17:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме, где россиянин Даниил Медведев играет с греком Стефаносом Циципасом.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 451-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 451-й день
В Киеве рассчитывают на «очень важные решения» саммита G7
Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» во внезапном визите Зеленского на саммит G7
Реформа питерской полиции, новые злодеи и уникальный экшен: каким будет фильм «Майор Гром: Игра»
Стали известны подробности сюжета новой части «Майора Грома»
РИА Новости: российские силы установили контроль над Артемовском
В Минобороны Украины опровергли сообщения о взятии Бахмута российскими силами
Глава ЕК заявила, что «настойчиво рекомендовала» Зеленскому приехать в Хиросиму
Mundo: испанский самолет-бомбардировщик F-18 рухнул на авиабазу в Сарагосе
Новости и материалы
Глава МИД РФ Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
Ученые нашли способ оценить уровень стресса и риск инфаркта по анализу волос
Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в «Рубин»
Imagine Dragons готовят документальный фильм о прошлогоднем концерте в Лас-Вегасе
Вратарь «Локомотива» Гильерме останется в клубе
«Страна.ua» сообщила о взрыве в подконтрольном Украине Краматорске
Зеленский отреагировал на скорую передачу Киеву F-16
Венгерские евродепутаты потребовали от Еврокомиссии разъяснений в связи с угрозами Украины
Лавров заявил о начале практической дедолларизации мировой экономики
В Ереване сотни протестующих родителей погибших военных направились к зданию кабмина
Водитель из Мурманска выпрыгнул из окна кабинета психиатра и сбежал от полицейских
Байден попросил журналистов замолчать в ответ на вопросы о дефолте в США
Захарова назвала заявления США о поставках Киеву F-16 вводящей в заблуждение имитацией
Холли Бейли училась плавать с хвостом ради съемок в «Русалочке»
Экс-тренер «Анжи» Гаджиев объяснил, почему ЦСКА не станет сушить игру против «Спартака»
В Минобороны Украины рассказали, о чем попросят Запад на встрече в Рамштайне
Лавров рассказал о противостоянии России с США, НАТО и Евросоюзом
Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России за три года выросла на 15%
Все новости
«Вы можете быть опасны для детей». Почему автора рассказа ужасов уволили из детского сада
Автор рассказа ужасов Анна Елькова раскрыла подробности ее увольнения из детского сада в Москве
«Зеленский должен взять на себя больше ответственности». В Польше призвали Киев извиниться за Волынскую резню
МИД Польши предложил Зеленскому от имени Украины извиниться за Волынскую резню
Непростая мишень. Насколько трудно уничтожить батарею Patriot
Поможет ли опыт Вьетнамской войны защитить комплексы ЗРК Patriot от удара
«Придется столкнуться с трудностями». Global Times рассуждает, как Пекин может помирить Москву и Киев
GT: Запад готовит почву для переговоров с Россией, не веря в военный успех Украины
«Наш подход к предоставлению вооружений отвечает потребностям конфликта»
США заявили, что в ближайшие месяцы определят с союзниками сроки передачи F-16 Украине
Концентрация, внимание, критическое мышление: как развивать у ребенка навыки успешного человека
Психолог Деханова: тренировать внимание можно с помощью техники «Вижу, слышу, чувствую»
Лучшие фотографии недели
«Официалов больше нет, доставка подорожала». Как изменились доходы от ремонта игровых приставок в России
Мастера по ремонту игровых приставок рассказали, как изменились их заработки за полтора года
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за 7 класс
Ответьте на несколько вопросов по литературе и получите оценку
На Кипре задержали двух россиян за организацию покушения на журналиста. Но не смогли найти доказательств
Прокуратура Кипра отпустила двух россиян, которых подозревали в покушении на журналиста
«Перешел в режим «автомат» и обстреливал ложные цели»: почему Patriot лишился 32 ракет, пытаясь сбить «Кинжал»
Пуски зенитных управляемых ракет украинским ЗРК Patriot могли производиться по уводящим помехам
Тело утонувшего друга основателя группы Cream Soda нашли в соседней области спустя два месяца
Найдено тело Аристарха Ухтомского, провалившегося под лед с основателем группы Cream Soda
«Люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле»
Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях