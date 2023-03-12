Вернуться в элиту смешанных боев: Ян против Двалишвили на UFC Fight Nights 221. LIVE

02:55

Вау, за 200 секунд все решилось! Сразу же Баутиста полез в борьбу, доминировал в партере от начала и до конца! Вырвался на исходе второй минуты Гвидо все же из тисков Марио, однако после броска через себя американец смог-таки взять на удушающий оппонента и досрочно завершить бой!