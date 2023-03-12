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Спорт

Вернуться в элиту смешанных боев: Ян против Двалишвили на UFC Fight Nights 221. LIVE

ММА. UFC Fight Nights 221. Петр Ян — Мераб Двалишвили. ОНЛАЙН

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Craig Kidwell/Reuters
В главном бою турнира UFC Fight Night 221 встречаются россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
03:21

Второй раунд скорее за американцем остался, тяжело Саиду было в клинче бороться за инициативу. Ближе к концу все же российский боец смог парой неплохих высоких ударов ногой потревожить оппонента, но не более.

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03:13

Ух, чуть не проиграл американец бой в самом начале! Опрометчиво позволил он Саиду перейти в партер и еле спасся от гильотины в исполнении россиянина! Неплохой размен хай-киками прошел ближе к концу первой пятиминутки, интересный бой!

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03:05

В октагон выходят Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез! Очередной бой в легчайшем весе нас ждет!

03:00

Вот такая вот статистика боя!

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02:55

Вау, за 200 секунд все решилось! Сразу же Баутиста полез в борьбу, доминировал в партере от начала и до конца! Вырвался на исходе второй минуты Гвидо все же из тисков Марио, однако после броска через себя американец смог-таки взять на удушающий оппонента и досрочно завершить бой!

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02:50

В следующем поединке встречаются Марио Баутиста и Гвидо Каннетти! В легчайшей весовой категории сойдутся атлеты.

02:42

Побеждает Витор Петрино и остается непобежденным в профессиональной карьере ММА!

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02:39

Очень хотели оба бойца закончить дело удушающим приемом в третьем раунде, но столько ошибок на двоих в партере допустили, что итог противостояния будут решать судьи. Это было ярко и зрелищно! Южноамериканец все же был повеселее, если честно!

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02:34

Статистика боя:

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02:31

Швед что-то невероятное вытворяет! Снова он напропускал ударов в начале раунда, успел оказаться на канвасе и чуть не попал под треугольник, но вырвался и смог выдать неплохой отрезок в стойке и переломить ход встречи!

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02:25

Обменялись в первом раунде тейк-даунами спортсмены, а бразилец успел даже на вкус попробовать ухо оппонента в стойке. Было сложно кому-либо из атлетов отдать преимущество в первой пятиминутке, однако за минуту до конца Сальво нанес несколько точных попаданий по лицу и завалил противника на настил.

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02:20

Начинается мэйн-ивент с поединка бразильского нокаутера Витора Петрино Сальво и шведа Антона Туркаля!

02:15

Доброй ночи всем поклонникам смешанных единоборств! «Газета.Ru» начинает текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 221, в главном бою которого встречаются Петр Ян и Мераб Двалишвили.

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