Вернуться в элиту смешанных боев: Ян против Двалишвили на UFC Fight Nights 221. LIVE

Второй раунд скорее за американцем остался, тяжело Саиду было в клинче бороться за инициативу. Ближе к концу все же российский боец смог парой неплохих высоких ударов ногой потревожить оппонента, но не более.
Ух, чуть не проиграл американец бой в самом начале! Опрометчиво позволил он Саиду перейти в партер и еле спасся от гильотины в исполнении россиянина! Неплохой размен хай-киками прошел ближе к концу первой пятиминутки, интересный бой!
В октагон выходят Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез! Очередной бой в легчайшем весе нас ждет!
Вау, за 200 секунд все решилось! Сразу же Баутиста полез в борьбу, доминировал в партере от начала и до конца! Вырвался на исходе второй минуты Гвидо все же из тисков Марио, однако после броска через себя американец смог-таки взять на удушающий оппонента и досрочно завершить бой!
В следующем поединке встречаются Марио Баутиста и Гвидо Каннетти! В легчайшей весовой категории сойдутся атлеты.
Очень хотели оба бойца закончить дело удушающим приемом в третьем раунде, но столько ошибок на двоих в партере допустили, что итог противостояния будут решать судьи. Это было ярко и зрелищно! Южноамериканец все же был повеселее, если честно!
Швед что-то невероятное вытворяет! Снова он напропускал ударов в начале раунда, успел оказаться на канвасе и чуть не попал под треугольник, но вырвался и смог выдать неплохой отрезок в стойке и переломить ход встречи!
Обменялись в первом раунде тейк-даунами спортсмены, а бразилец успел даже на вкус попробовать ухо оппонента в стойке. Было сложно кому-либо из атлетов отдать преимущество в первой пятиминутке, однако за минуту до конца Сальво нанес несколько точных попаданий по лицу и завалил противника на настил.
Начинается мэйн-ивент с поединка бразильского нокаутера Витора Петрино Сальво и шведа Антона Туркаля!