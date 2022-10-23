Битва четверных: Валиева сражается за золото на Гран-при России. LIVE

15:13

Вторая часть программы прошла очень тяжело, словно фигуристка умирала вместе со своей музыкой, которая звучала все более тоскливо.

Так, Аскарова жестко приземлилась с тройного сальхова, с трудом удержав равновесие, а после тройного риттбергера ее сильно закрутило на месте.

Затем девушка оперлась на обе руки после тройного тулупа и упала с тройного флипа.

Каскад тройной тулуп + двойной сальхов был вроде бы сделан, но с большой паузой между прыжками. Поставить эффектную точку не удалось.