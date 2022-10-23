Спорт

Битва четверных: Валиева сражается за золото на Гран-при России. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап. «Золотой конек Москвы». Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Москве продолжается первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных программ у женщин. После коротких прокатов лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которая планирует исполнить четверной тулуп.
Трансляция
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15:35

Началась разминка второй группы участниц, в которой выступят ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Софья Акатьева.

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15:34

Результаты выступления первой разминки:

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15:33

За свою произвольную программу Свириденко получает 109,53 балла, а в сумме — 168,75. Она становится уверенным лидером турнирной таблицы!

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15:30

Свириденко завершила прыжковую часть каскадом тройной сальхов + двойной тулуп + двойной тулуп.

Трибуны взорвались аплодисментами. «По-джейдайски уверенно прокаталась!» — говорит Максим Траньков в прямом эфире Первого канала.

Музыка из «Звездных войн» очень подошла элегантной, но сильной девушке. Это звучало пафосно, мощно, проникновенно.

15:29

Дорожка шагов исполнена только на второй уровень из четырех — под конец программы Свириденко подустала.

Тем не менее девушка смогла исполнить каскад тройной флип + двойной аксель и сольный тройной лутц (хоть и с приземлением на две ноги).

15:28

Свириденко скрутила двойной риттбергер вместо тройного — «бабочка».

15:28

Зрители начали аплодировать на вращении, которое судьи оценили на максимальный, четвертый уровень.

15:27

Свириденко начала с каскада тройной лутц + тройной тулуп — чисто! Такого дорогого каскада сегодня пока не было.

Так же легко Полина исполнила тройной флип и двойной аксель.

15:26

Следующей выступает из Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к «Звездным войнам». Судя по костюму, она выступает в образе Падме Амидалы, возлюбленной Энакина Скайуокера.

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15:18

Следующей выступает из Анастасия Хахыртдинова из Свердловской области. Она катается под лиричную композицию Say Something (A Great Big World).

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15:25

За свою произвольную программу Хахыртдинова получает 94,16 балла, а в сумме — 146,93.

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15:22

Эх, как жаль! Анастасия упала под конец проката с тройного лутца. А все шло почти безупречно.

Но все равно это пока лучший прокат за сегодня. Хахыртдинова порадовала даже дорожкой шагов третьего уровня — такого сегодня еще не было.

И вращения были четвертого уровня — браво!

Трибуны провожают фигуристку громкими овациями.

15:21

Хахыртдинова исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп — и резко перевалилась на две ноги со второго прыжка.

После этого фигуристка чисто сделала каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов — он таким и планировался, а не 3+3.

15:20

Тройной сальхов и тройной риттбергер сделаны!

По сравнению с предыдущими выступлениями, где была ошибка на ошибке, прокат Хахыртдиновой кажется глотком свежего воздуха.

15:17

За свою произвольную программу Аскарова получает 78,81 балла, а в сумме — 126,46.

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15:13

Вторая часть программы прошла очень тяжело, словно фигуристка умирала вместе со своей музыкой, которая звучала все более тоскливо.

Так, Аскарова жестко приземлилась с тройного сальхова, с трудом удержав равновесие, а после тройного риттбергера ее сильно закрутило на месте.

Затем девушка оперлась на обе руки после тройного тулупа и упала с тройного флипа.

Каскад тройной тулуп + двойной сальхов был вроде бы сделан, но с большой паузой между прыжками. Поставить эффектную точку не удалось.

15:12

Аскарова показала тройной лутц + двойной тулуп. Судя по заявку, каскадов 3+3 она и не планировала, так что расстраиваться тут не стоит.

Кроме того, вращение фигуристки вызвало аплодисменты на трибунах — было очень красиво, хотя судьи и оценили только на третий уровень из четырех.

15:19

Вау! Как же легко и воздушно Хахыртдинова исполнила первый прыжок — двойной аксель.

Следующий получился уже с более тяжелым приземлением, но все равно чисто — это был тройной флип.

15:11

Аскарова начала с чистого двойного акселя, но затем сильно недокрутила тройной флип и упала, ударившись коленом. Очень жаль!

15:10

Следующей выступает Карима Аскарова из Татарстана. Она выступает под No Me Quitte Pas (Селин Дион).

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15:09

За свою произвольную программу Молчанова получает 76,45 балла, а в сумме — 122,49.

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15:07

Тренеры обнимают Анастасию, улыбаются и говорят ей «Нормально!». Наверное, в такой момент действительно лучше поддержать спортсменку, чем устраивать разбор полетов. Все равно фигуристка сейчас вряд ли способна анализировать критику — слишком много эмоций.

15:07

Секвенция двойной аксель + двойной аксель тоже была не самой чистой: Молчанова перевалилась на вторую ногу на приземлении.

15:06

Четвертое падение Молчановой — на этот раз с тройного флипа. По лицу видно, что девушка уже с трудом докатывает эту программу и готова разрыдаться.

15:03

Молчанова чисто исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп, но уже следующий элемент получился с ошибкой.

Девушка упала с последнего прыжка в каскаде тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Ну и дальше тоже пошли ошибки. Так, фигуристка коснулась льда рукой после тройного риттбергера, а затем упала с тройного лутца и не присоединила к нему каскад.

15:03

Молчанова упала в самом начале программы! При попытке тройного лутца ее резко развернуло, и девушка упала на четвереньки.

15:02

Следующей выступает Анастасия Молчанова из Красноярского края. Она катается под Adagio Pour Piano (Saint Preux).

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15:01

За свою произвольную программу Ковалева получает 88,77 балла, а в сумме — 133,31.

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14:58

Ух ты, Маргарита сумела собраться в концовке и сделала секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель.

Однако была еще одна ошибка: девушка завершила кататься лишь несколько секунд спустя после того, как закончилась музыка. Из-за падений она стала отставать от своей композиции. За это тоже могут снять балл.

14:58

Ковалева, очевидно, ужасно устала под конец программы и еле выкатала дорожку шагов на самый элементарный, первый уровень сложности.

14:57

Эх, еще одно жесткое падение! На этот раз с тройного сальхова. Ковалева очень сильно недокрутила прыжок.

14:57

Тройной флип удался Ковалевой без проблем.

14:56

Ох, как больно! Ковалева упала на пятую точку с тройного лутца и по инерции чуть не влетела в борт, едва успев притормозить.

14:55

Ковалева начала с каскада тройной риттбергер + ойлер + двойной флип. В конце вроде как планировался тройной прыжок, но девушка исполнила двойной.

Затем фигуристка показала тройной лутц + двойной тулуп и сольный двойной аксель.

14:54

Открывает выступления Маргарита Ковалева из Московской области. Она катается под «Танго Роксан» из мюзикла «Мулен Руж».

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14:35

Порядок выступлений сегодня:

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14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов женщин на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

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