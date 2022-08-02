Попадет ли Головин на киевское «Динамо»? Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. LIVE

«Унион» (Бельгия) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция) / «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
«Буде/Глимт» (Норвегия) / «Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» З (Хорватия).
Финал в этом сезоне пройдет в столице Турции Стамбуле. Ну а на сцену поднялся Том Барлоу, который является директором по проведению соревнований в УЕФА. Начнется жеребьевка с пути чемпионов, сказал он.
Официальная часть уже началась. Идет рассказ о порядке жеребьевки, путях чемпионов и представителей лиг.
Да, для удобства логистики жеребьевку раунда плей-офф, последнего перед групповым этапом, проводят еще до старта третьего квалификационного раунда.
Тем не менее и для российских болельщиков тут есть интересное. Продолжает свой путь в групповую стадию турнира чемпион Венгрии «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Команда прошла уже два раунда. Ну а «Монако» Александра Головина начинает свой путь с третьего раунда сегодня.
Жеребьевка раунда плей-офф состоится в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Напомним, что в турнире не принимают участия отстраненные на неопределенный срок российские и белорусские команды. А клубы из Украины свои встречи проводят на нейтральных полях из-за боевых действий на территории страны.