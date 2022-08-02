Попадет ли Головин на киевское «Динамо»? Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. LIVE

12:55

Тем не менее и для российских болельщиков тут есть интересное. Продолжает свой путь в групповую стадию турнира чемпион Венгрии «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Команда прошла уже два раунда. Ну а «Монако» Александра Головина начинает свой путь с третьего раунда сегодня.