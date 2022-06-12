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За первым титулом в сезоне: Медведев бьется в финале турнира в Хертогенбосе. LIVE

Теннис. ATP-250. Хертогенбос. Даниил Медведев (Россия) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира ATP-250, который проходит в Хертогенбосе, сражается с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:07

15:15. Прекрасно у сетки играет Тим.

16:06

0:15. В аут по длине попадает ван Рейтховен.

16:05

Спасает свою подачу с 0:40 Медведев, счет в матче становится 3:3. Но пока как-то немного тревожно за российского теннисиста.

16:05

Больше. Подача помогает.

16:05

40:40. Попадает по линии Медведев, но для этого приходится взять челлендж.

16:04

30:40. Эйс.

16:04

15:40. А теперь уже невынужденная ошибка от Тима.

16:03

0:40. Двойная ошибка от Даниила.

16:03

0:30. Невероятным ударом по линии попадает голландец.

16:02

0:15. Пошел в атаку ван Рейтховен и заставил соперника ошибиться, Медведев смазал удар в сетку.

16:00

Прекрасно Тим разводит соперника и мяч, выигрывая гейм на своей подаче. 3:2, и очевидно, что матч легкой прогулкой для будущей первой ракетки мира не будет.

16:00

40:15. Шикарно на приеме играет Медведев.

15:59

40:0. Ошибка в ходе затяжного розыгрыша — мажет Даня в сетку.

15:58

30:0. Отлично на своей подаче играет голландец, не успевает Медведев к мячу.

15:58

15:0. Не проходит прием второй подачи.

15:57

Выигрывает Даня гейм на своей подаче, хоть и не просто. Счет становится равным — 2:2.

15:57

40:30. Шикарно достал сложный укороченный Даниил и попал в линию.

15:56

30:30. Практически аналогичная ошибка от голландца.

15:56

15:30. И снова ошибается по задней линии Даниил.

15:55

15:15. Тут же ошибается на приеме ван Рейтховен.

15:55

0:15. В аут мажет Медведев вторым ударом.

15:53

Но дальше при попытке ввязаться в борьбу ошибается голландец и мажет в сетку. Обратный брейк делает Медведев. 2:1.

15:53

15:40. Хорошая подача.

15:52

Но вроде как все в порядке, может Даня продолжить матч. У него тем временем три брейк-поинта.

15:51

Продолжают Даниилу оказывать помощь.

15:47

Только этого не хватало. Медведев был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за того, что у него носом пошла кровь.

15:46

0:40. В сетку с задней линии пробивает Тим. Есть шанс у Дани сделать обратный брейк.

15:46

0:30. Хорошо на приеме справляется Медведев, срывает удар справа Тим.

15:45

0:15. Отличный обводящий получается у Даниила.

15:44

Вот это у нас поворот событий в начале матча! Ван Рейтховен с первой же подачи Медведева делает брейк. 2:0 в первом сете.

15:43

15:40. Эйс.

15:43

0:40. Здорово по линии бьет Тим.

15:43

0:30. Хорошо на первых минутах выглядит голландец.

15:42

0:15. Хорошо на приеме справляется со второй подачей Медведева Тим. Вынуждает его ошибаться.

15:41

Но все же первый гейм остается за ван Рейтховеном. 1:0 в первом сете. Начинается матч с затяжных розыгрышей.

15:40

40:15. Не дает Даниил сопернику взять гейм под ноль.

15:40

40:0. Хорошо идет подача у голландца. Два отличных удара с форхенда.

15:39

15:0. Хорошо начинает на своей подаче Тим.

15:38

Ну что же, поехали!

15:35

У нас разминка идет. Совсем скоро начнем.

15:34

На подаче начнет нидерландский теннисист.

15:30

Ну и стоит сказать, что вне зависимости от результата этого матча Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира и сохранит этот статус как минимум до середины августа.

15:25

Для теннисистов это будет первая встреча. Ван Рейтховена вообще можно назвать сенсацией этого турнира, до Хертонгебоса у него была всего одна победа, шедшая в зачет на уровне соревнований ATP — 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 6:2 над Микаэлем Имером в плей-аут первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса осенью 2016 года, на грунте.

15:20

Матч начнется после 15.30 по московскому времени. Игра стояла вторым запуском после финала Екатерины Александровой и Арины Соболенко. Этот матч уже завершился уверенной победой россиянки, так что больших задержек быть не должно.

15:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Российский теннисист Даниил Медведев сражается в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе. Его соперник — нидерландский спортсмен Тим ван Рейтховен. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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