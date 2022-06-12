За первым титулом в сезоне: Медведев бьется в финале турнира в Хертогенбосе. LIVE

Спасает свою подачу с 0:40 Медведев, счет в матче становится 3:3. Но пока как-то немного тревожно за российского теннисиста.
0:15. Пошел в атаку ван Рейтховен и заставил соперника ошибиться, Медведев смазал удар в сетку.
Прекрасно Тим разводит соперника и мяч, выигрывая гейм на своей подаче. 3:2, и очевидно, что матч легкой прогулкой для будущей первой ракетки мира не будет.
Но дальше при попытке ввязаться в борьбу ошибается голландец и мажет в сетку. Обратный брейк делает Медведев. 2:1.
Только этого не хватало. Медведев был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за того, что у него носом пошла кровь.
Вот это у нас поворот событий в начале матча! Ван Рейтховен с первой же подачи Медведева делает брейк. 2:0 в первом сете.
Но все же первый гейм остается за ван Рейтховеном. 1:0 в первом сете. Начинается матч с затяжных розыгрышей.
Ну и стоит сказать, что вне зависимости от результата этого матча Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира и сохранит этот статус как минимум до середины августа.
Для теннисистов это будет первая встреча. Ван Рейтховена вообще можно назвать сенсацией этого турнира, до Хертонгебоса у него была всего одна победа, шедшая в зачет на уровне соревнований ATP — 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 6:2 над Микаэлем Имером в плей-аут первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса осенью 2016 года, на грунте.
Матч начнется после 15.30 по московскому времени. Игра стояла вторым запуском после финала Екатерины Александровой и Арины Соболенко. Этот матч уже завершился уверенной победой россиянки, так что больших задержек быть не должно.